Близкий друга Путина лишился элитного жилого комплекса в Италии / wikipedia.org

Итальянская финансовая гвардия (Guardia di Finanza) наложила арест на жилой комплекс на острове Сардиния, принадлежащий бывшему российскому министру и банкиру Петру Авену.

Он находится под санкциями Европейского Союза из-за вторжения России в Украину, сообщает издание La Repubblica.

Бизнесмен фигурирует в списке миллиардеров, наиболее связанных с президентом РФ Владимиром Путиным и регулярно встречался с ним в Кремле.

67-летний Петр Авен из-за введенных санкций недавно ушел в отставку с поста председателя совета директоров "Альфа-банка" — крупнейшего коммерческого банка России. Ранее он являлся министром международной экономики в правительстве президента Бориса Ельцина.

Читайте такжеОдна из самых больших в мире: в Хорватии арестовали яхту МедведчукаПо данным журнала Forbes, олигарх имеет состояние более 5 миллиардов долларов и занимает 529-е место среди самых богатых людей мира.

Комплекс недвижимости Maureena, на который наложен арест, стоит около 4 миллионов евро. Это самая старая вилла в маленькой деревне Порто-Рафаэль.

Напомним, Европейский Союз официально принял новые санкции против России. В списке лиц, относительно которых вводятся ограничения, олигархи и представители российской элиты, связанные с режимом Владимира Путина.

В перечне лиц оказались миллиардеры Роман Абрамович и Герман Хан, а также пропагандист Артем Шейнин и руководитель Первого канала Константин Эрнст.

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