Евросоюз ударил новыми санкциями по РФ – в списке олигархи и элита режима Путина

ЕС утвердил четвертый пакет ограничений против России из-за военного нападения Москвы на Украину.
Европейский Союз официально принял новые санкции против России. В списке лиц, относительно которых вводятся ограничения, олигархи и представители российской элиты, связанные с режимом Владимира Путина. В перечне лиц оказались миллиардеры Роман Абрамович и Герман Хан, а также пропагандист Артем Шейнин и руководитель Первого канала Константин Эрнст.
Как сообщает пресс-служба Европейского Совета, Брюссель принял решение расширить санкции против России. Речь идет о включении в списке олигархов, которые связаны с официальной Москвой, а также членов их семей. Также санкции вводятся против тех, кто занимается пропагандой войны Путина против Украины.
"Мы добавляем в наш список санкций еще больше олигархов и связанных с режимом элит, членов их семей и известных бизнесменов, которые вовлечены в экономических секторов, обеспечивающих существенный источник дохода для режима. Эти санкции также направлены против тех, кто играет ведущую роль в дезинформации и пропаганде, которые сопровождают войну президента Путина против украинского народа",- сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Кто оказался в санкционном списке ЕС
- Роман Аркадьевич Абрамович;
- Герман Борисович Хан;
- Виктор Филиппович Рашников;
- Алексей Викторович Кузьмичев;
- Александр Александрович Михеев;
- Александр Николаевич Шохин;
- Андрей Валерьевич Рюмин;
- Армен Сумбатович Гаспарян;
- Артем Григорьевич Шейнин;
- Дмитрий Евгеньевич Куликов;
- Константин Львович Эрнст;
- Марина Владимировна Сечина;
- Сулейман Абусаидович Керимов;
- Тигран Оганесович Худавердян;
- Владимир Валерьевич Рашевский.
Какие компании России оказались под санкциями ЕС
- Роснефть-Аэро
- AO Рособоронэкспорт
- АО НПО Высокоточные комплексы
- ПАО Курганмашзавод
- AO Вертолеты России
- ПАО Объединенная авиастроительная корпорация
- АО Объединенная Судостроительная Корпорация
- АО Научнопроизводственная корпорация УралВагонЗавод
- АО Зеленодольский завод имени А. М. Горького
Напомним, ранее США запустили санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ в связи с военной агрессией Москвы против Украины. Под ограничения попали руководитель Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.