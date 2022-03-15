Евросоюз ударил новыми санкциями по РФ – в списке олигархи и элита режима Путина

Евросоюз ввел санкции против российских миллиардеров / Фото Reuters

Европейский Союз официально принял новые санкции против России. В списке лиц, относительно которых вводятся ограничения, олигархи и представители российской элиты, связанные с режимом Владимира Путина. В перечне лиц оказались миллиардеры Роман Абрамович и Герман Хан, а также пропагандист Артем Шейнин и руководитель Первого канала Константин Эрнст.

Как сообщает пресс-служба Европейского Совета, Брюссель принял решение расширить санкции против России. Речь идет о включении в списке олигархов, которые связаны с официальной Москвой, а также членов их семей. Также санкции вводятся против тех, кто занимается пропагандой войны Путина против Украины.

"Мы добавляем в наш список санкций еще больше олигархов и связанных с режимом элит, членов их семей и известных бизнесменов, которые вовлечены в экономических секторов, обеспечивающих существенный источник дохода для режима. Эти санкции также направлены против тех, кто играет ведущую роль в дезинформации и пропаганде, которые сопровождают войну президента Путина против украинского народа",- сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Кто оказался в санкционном списке ЕС

Роман Аркадьевич Абрамович;

Герман Борисович Хан;

Виктор Филиппович Рашников;

Алексей Викторович Кузьмичев;

Александр Александрович Михеев;

Александр Николаевич Шохин;

Андрей Валерьевич Рюмин;

Армен Сумбатович Гаспарян;

Артем Григорьевич Шейнин;

Дмитрий Евгеньевич Куликов;

Константин Львович Эрнст;

Марина Владимировна Сечина;

Сулейман Абусаидович Керимов;

Тигран Оганесович Худавердян;

Владимир Валерьевич Рашевский.

Какие компании России оказались под санкциями ЕС

Роснефть-Аэро

AO Рособоронэкспорт

АО НПО Высокоточные комплексы

ПАО Курганмашзавод

AO Вертолеты России

ПАО Объединенная авиастроительная корпорация

АО Объединенная Судостроительная Корпорация

АО Научнопроизводственная корпорация УралВагонЗавод

АО Зеленодольский завод имени А. М. Горького

Напомним, ранее США запустили санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ в связи с военной агрессией Москвы против Украины. Под ограничения попали руководитель Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.