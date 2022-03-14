"Россия не остановится на войне с Украиной": пропагандист Соловьев в истерике угрожает Европе

Владимир Соловьев / Medialeaks

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своей программы начал грозить Европе и заявил, что Россия не остановится на войне с Украиной.

"Если вы считаете, что мы остановимся на Украине - подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина, это всего лишь промежуточный этап в обеспечение стратегической безопасности Российской Федерации", - вдруг заявил он.

Кроме того, Соловьев, против которого также были введены санкции, заявил, что Запад должен засунуть санкции против России "в задницу".

Владимира Соловьева объявят в международный розыск

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев будет объявлен в международный розыск. Лычаковский районный суд Львова, удовлетворив ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления ДБР, избрал меру пресечения - содержание под стражей.

Следователи установили, что Владимир Соловьев системно поддерживал преступные действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину и призывал к изменению ее территориального устройства, в том числе путем совершения военных действий и уничтожение военной инфраструктуры и мирного населения.

Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Владимира Соловьева в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам.

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Напомним, ранее в санкционный список Европейского союза попали топовые российские пропагандисты ‒ Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, бывший журналист, а ныне ‒ депутат Госдумы Петр Толстой, а также большая группа военных во главе с российским министром обороны РФ Сергеем Шойгу и прочие чиновники РФ.

Кроме того, в список вошли 351 депутат Госдумы РФ — все, кто инициировал процесс признания Россией независимости террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", а также 24 физических и три юридических (банки Россия, ВЭБ и Промсвязьбанк) лица.

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