Соловьев, Симоньян, Шойгу, Захарова: СМИ узнали, по кому в РФ Евросоюз ударил санкциями

Владимир Соловьев / скриншот из видео

В санкционный список Европейского союза попали топовые российские пропагандисты ‒ Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, бывший журналист, а ныне ‒ депутат Госдумы Петр Толстой, а также большая группа военных во главе с российским министром обороны РФ Сергеем Шойгу и прочие чиновники РФ. Об этом сообщают журналисты "Радио Свобода" со ссылкой на собственные источники.

Есть информация, что санкции ЕС затронут министра обороны РФ Сергея Шойгу, руководителя администрации президента РФ Антона Вайно, большую группу военных, а также вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, официального представителя МИД РФ Марию Захарову, руководителя пропагандистского телеканала Russia Today Маргариту Симоньян, а также пропагандиста-шоумена Владимира Соловьева.

Кроме того, в список вошли 351 депутат Госдумы РФ — все, кто инициировал процесс признания Россией независимости террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", а также 24 физических и три юридических (банки Россия, ВЭБ и Промсвязьбанк) лица.

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Санкции против России после признания "ЛДНР"

21 февраля президент США Джо Байден издал указ о введении санкций против так называемых "ДНР" и "ЛНР". Американский лидер запретил торговать с "республиками", а также инвестировать в них. Санкции также коснулись "должностных лиц" так называемых "ЛДНР".

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22 февраля первый пакет санкций против России ввела Великобритания. Лондон объявил о введении ограничений в отношении российских олигархов Бориса и Игоря Ротенбергов, а также Геннадия Тимченко, а также пяти банков: "Россия", ИС Банк, Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития.

22 февраля Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции Евросоюза ударят по 351 депутату Госдумы России, которые проголосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также 27 физических и юридических лицах, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

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