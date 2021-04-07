У Соловьева захотели взорвать ядерную бомбу и "остановить НАТО на Донбассе"

Владимир Соловьев / скриншот из видео

В эфире пропагандистского ток-шоу Владимира Соловьева на полном серьезе обсуждалось возможность применения ядерного оружия ‒ чтобы якобы остановить наступление войск НАТО на Донбассе. Полный выпуск передачи был опубликован на портале YouTube.

Сам Соловьев допустил вероятность боевого столкновения войск НАТО и российских военных, из-за чего "400 тысяч россиян в Донбассе окажутся под угрозой уничтожения".

"Это сугубо мои оценочные суждения. Любой конфликт может быть прекращен угрозой с нашей стороны о применении хотя бы тактического ядерного оружия […] Вполне возможен демонстрационный ядерный взрыв в пустынных водах мирового океана, но не настолько пустынных, чтобы его не было видно. Вот таким образом ", — сказал ему в ответ военный обозреватель Михаил Ходаренок.

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