У Соловьева захотели взорвать ядерную бомбу и "остановить НАТО на Донбассе"

В эфирах пропагандистского ток-шоу Владимира Соловьева продолжают генерировать безумные идеи. Теперь вот захотели бороться с НАТО ядерным ударом.
В эфире пропагандистского ток-шоу Владимира Соловьева на полном серьезе обсуждалось возможность применения ядерного оружия ‒ чтобы якобы остановить наступление войск НАТО на Донбассе. Полный выпуск передачи был опубликован на портале YouTube.
Сам Соловьев допустил вероятность боевого столкновения войск НАТО и российских военных, из-за чего "400 тысяч россиян в Донбассе окажутся под угрозой уничтожения".
"Это сугубо мои оценочные суждения. Любой конфликт может быть прекращен угрозой с нашей стороны о применении хотя бы тактического ядерного оружия […] Вполне возможен демонстрационный ядерный взрыв в пустынных водах мирового океана, но не настолько пустынных, чтобы его не было видно. Вот таким образом ", — сказал ему в ответ военный обозреватель Михаил Ходаренок.
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Владимир Соловьев - ранее сообщалось:
- Портал The Insider со ссылкой на базы Федеральной налоговой службы сообщал, что Владимир Соловьев за 2020 год заработал 52,6 миллиона рублей и, таким образом, является вторым по уровню доходов среди российских пропагандистов.
- До того сотрудник белорусского завода БелАЗ по имени Анатолий в прямом эфире YouTube-проекта Соловьева показал свой пенис и тестикулы.