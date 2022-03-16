В Канаде арестовали российский "Руслан": теперь он будет поставлять грузы для ВСУ

Российский Руслан будет работать на ВСУ / wikipedia.org

Власти Канады арестовали грузовой самолет РФ Ан-124 "Руслан". Он принадлежал авиакомпании Волга-Днепр.

Как сообщает Зеркало недели, тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ имени Антонова теперь будет перевозить военные грузы из Канады и США для нужд украинской армии.

Отмечается, что борт совершал рейс из Китая в Торонто. Он перевозил тесты на коронавирус для правительства Канады. Когда Канада присоединилась к международным санкциям против РФ, "Руслан" был в небе, но приземлившись в аэропорту Пирсон 27 февраля, сразу же попал под арест.

На данный момент Ан-124 припаркован на рулежной дорожке N в Торонто.

Напомним, в Хорватии полиция арестовала дорогостоящую яхту Royal Romance народного депутата от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука.

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