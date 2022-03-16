Военные РФ в разговорах с близкими жалуются, что ими не будут гордиться

Перехвачен разговор оккупантов / Reuters

В сети появился новый разговор российского оккупанта с близкими. Его опубликовал глава Николаевской ВГА Виталий Ким.

"Надпись "не*уй шастать" никогда не забуду. Мы когда заехали в Украину, везде на заборах - ну, не везде, но случается, где проходили какие-то боевые действия, где проходила наша армия, а там надписи: "российские оккупанты, идите прочь!", "мы вас не звали, мы вас не ждали", "русские захватчики", "Путин — х*йло". На одной остановке, как-то сидит человек, ну видно, мертвый человек, а сверху надпись — "не*уй шастать". Я вот это не забуду", - жалуется оккупант своим близким.

Кроме того, он огорчен тем, что в будущем "ими никто не будет гордиться".

"Знаешь, я не чувствую, как вот там, наши прадеды, если они воевали в Большой отечественной, что они правильно делали... Я вообще... Никто из нас гордиться этим не будет", - добавил военный РФ.

Напомним, в Хорватии полиция арестовала дорогостоящую яхту Royal Romance народного депутата от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука.

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