"Боится, ведь летит в бездну позора": Невзоров рассказал, зачем Путину двойники

Владимир Путин / Reuters

Известный российский репортер и публицист Александр Невзоров считает, что у диктатора РФ Владимира Путина наверняка есть двойники. Об этом Невзоров сказал в интервью журналистке Алесе Бацман.

"Это двойники, которые двойниками выглядят на расстоянии 100-150 метров, для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не окажется", – сказал публицист.

Незворов объяснил, что двойников не привлекают для серьезных встреч с мировыми лидерами, интервью или видеообращений. Иначе разницу сразу заметят.

"Это не те люди, которые могут заменить его в разговоре, интервью, на встречах. Нет, это, скажем так, бутафорские фигуры непригодные для близкого рассматривания", – добавил он.

Невзоров отметил, что использование двойников – стандартная практика среди политиков.

"Ну, боится он дико покушений. Ну, боится он собственных снайперов. Он всего боится, потому что прекрасно сейчас понимает, в какую бездну летит. В бездну позора и мрака", – говорится в комментарии Невзорова.

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Напомним, ранее Александр Невзоров говорил, что массовые убийства оккупантами мирных жителей в Киевской области могут боком вылезти президенту РФ Владимиру Путину.

"Миллионы людей просыпаются и заходят в свои смартфоны, чтобы прочесть всего два слова. "Путин мертв" — это то, что, хотят увидеть в заголовках абсолютно все. Увы, если верить его пресс-секретарю Пескову, президент РФ находиться в хорошем психологическом состоянии. Это он говорит о человеке, по приказу которого уже погибли десятки тысяч людей и снесены с лица земли города", - заявил Невзоров.

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