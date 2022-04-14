"Боится, ведь летит в бездну позора": Невзоров рассказал, зачем Путину двойники

По словам публициста, двойники ‒ люди, которые могут заменить Путина на отдельных мероприятиях либо там, где будет телесъемка на дистанции до 150 метров.
Известный российский репортер и публицист Александр Невзоров считает, что у диктатора РФ Владимира Путина наверняка есть двойники. Об этом Невзоров сказал в интервью журналистке Алесе Бацман.
"Это двойники, которые двойниками выглядят на расстоянии 100-150 метров, для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не окажется", – сказал публицист.
Незворов объяснил, что двойников не привлекают для серьезных встреч с мировыми лидерами, интервью или видеообращений. Иначе разницу сразу заметят.
"Это не те люди, которые могут заменить его в разговоре, интервью, на встречах. Нет, это, скажем так, бутафорские фигуры непригодные для близкого рассматривания", – добавил он.
Невзоров отметил, что использование двойников – стандартная практика среди политиков.
"Ну, боится он дико покушений. Ну, боится он собственных снайперов. Он всего боится, потому что прекрасно сейчас понимает, в какую бездну летит. В бездну позора и мрака", – говорится в комментарии Невзорова.
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Напомним, ранее Александр Невзоров говорил, что массовые убийства оккупантами мирных жителей в Киевской области могут боком вылезти президенту РФ Владимиру Путину.
"Миллионы людей просыпаются и заходят в свои смартфоны, чтобы прочесть всего два слова. "Путин мертв" — это то, что, хотят увидеть в заголовках абсолютно все. Увы, если верить его пресс-секретарю Пескову, президент РФ находиться в хорошем психологическом состоянии. Это он говорит о человеке, по приказу которого уже погибли десятки тысяч людей и снесены с лица земли города", - заявил Невзоров.
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