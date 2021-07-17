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Болезненный удар по России: политолог назвала сценарий союза Запад и Китая, уничтожающего Москву

17 июля 2021, 07:10
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Запад – идеальный враг для России, а сам Путин, скорее, больше поддерживает войну, нежели мир, считает Лилия Шевцова.

США, Китай
США не удастся сделать Китай главным врагом Запада - политолог / Фото Reuters

На данный момент Россия и Запад находятся в состоянии "ни мира, ни войны", хотя российский президент Владимир Путин больше стремится к конфронтации. Запад из-за своей предсказуемости, попыток поговорить с Москвой и внешнеполитической доктриной Байдена является идеальным врагом для РФ. Европа вряд ли пойдет на противостояние с Китаем, который является крупнейшим торговым партнером ЕС. Поэтому в будущем именно Россия, а не КНР, станет главным противником Запада, что сыграет не в пользу российского государства. Об этом заявила политолог Лилия Шевцова.

В эфире телеканала Украина 24 она сказала о том, что Россия настроена враждебно в отношении Запада, поскольку западный мир является идеальным претендентом на образ "врага для российского государства". Потенциально усиливает противостояние тот фактор, что Китай постепенно интегрируется с Западом и является крупнейшим торговым партнером Евросоюза. В таких условиях США вряд ли смогут сделать из Пекина главного противника Запада.

"Во-первых, для оправдания бесконечности власти Кремлю приходится возвращаться к поиску "врага". Запад является идеальным "врагом" – предсказуемым и постоянно ищущим способы увещевания России. Во-вторых, "Доктрина Байдена" является поводом для мобилизации российского населения вокруг власти для отпора "врагу". В-третьих, избранный Вашингтоном главный соперник Китай имеет все шансы ускользнуть от роли Антитезиса либеральной демократии. И потому, что Европа не хочет бодаться с Поднебесной — крупнейшим торговым партнером Евросоюза. И потому, что Китай сделал ставку не на вражду, а на проникновение в западные сосуды. Если Россия хочет подорвать либеральный мир, Китай адаптируется к нему, приспосабливая к своим нуждам. Словом, Байдену будет трудно сделать Китай ключевым антагонистом либеральной цивилизации", - отметила Шевцова.

По ее словам, все указывает на то, что главным врагом Запада в будущем будет Россия, а не Китай. Россияне больше доставляют проблем Европе, а сам Запад меньше зависит от экономических отношений с российским государством. Восточная Европа эффективно работает над тем, чтобы планы Берлина и Парижа на мир с Москвой были обречены на провал. При этом своими действиями российское государство позволяет именно Китаю демонстрировать конструктивную позицию.Читайте такжеУдар США и Европы по России с Китаем: в ЕС призвали не признавать осенние выборы в Госдуму

"На первый план рано или поздно выйдет Россия. Понятно почему: Россия больше досаждает Западу своими гамбитами и Запад меньше зависит от экономических отношений с Россией. Восточная Европа проявила себя, как эффективный лоббист превращения России в основного противника Запада, способный разрушить примирительные планы Берлина и Парижа. Наконец, своей воинственностью Россия дает возможность Китаю выглядеть конструктивно. Путин явно колеблется сделать окончательный выбор, демонстрируя когнитивный диссонанс. С одной стороны, он клеймит Запад. С другой, он встречается с Байденом, неоднократно говорит с ним по телефону, утверждает, что обе стороны ищут "пути к сближению позиций", и ведет диалог с Европой", - объяснила Шевцова.

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Эксперт добавила, что в такой ситуации Запад и Китай договорятся, вместе создадут новый тип экономики, а Россия в итоге останется ни с чем. Это будет очень серьезным ударом по Москве.Читайте такжеУ Байдена поставили жесткий ультиматум Китаю: Пекину грозит мировая изоляция из-за COVID-19

"Пока мы гадаем "война или мир?", все больше шансов на то, что Запад и Китай найдут общий язык, вместе создавая "зеленую экономику", и они вместе сядут в поезд будущего. Вот, что будет самым болезненным ударом по России, которая останется на обочине. С грустью либо с завистью глядя вслед уходящему поезду", - подчеркнула Лилия Шевцова.

Россия и Запад новости

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что некоторые страны на Западе готовы договариваться с Россией из-за ситуации с ростом влияния Китая. Такая ситуация может негативно отразиться на перспективах Украины.

По мнению эксперта в международных отношениях Григория Перепелицы, Запад решил договариваться с Россией, причем в ущерб европейским ценностям и интересам украинского государства. Как отмечает он, Берлин поддерживает Северный поток-2 и "формулу Штайнмайера", которая фактически легализует "ЛДНР" в Украине.

новости России новости США Лилия Шевцова новости Китая
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