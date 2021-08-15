Бомбил Сирию, "наследил" в Крыму: что известно о погибшем в Турции летчике РФ

Место крушения Бе-200 в Турции / aa.com.tr

В Турции в результате крушения пожарного самолета Бе-200 погиб российский летчик Евгений Кузнецов, ставший главным героем пропагандистского фильма "Форсаж. Возвращение", посвященного захвату РФ Крыма.

По данным сайта Миротворец, он также участвовал в бомбардировках мирных граждан Сирии.

"Причастен к планированию и осуществлению бомбардировок мирного населения Сирии в составе экипажа авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов, находившегося в конце 2016 года в Восточном Средиземноморье", – говорится на соответствующей странице сайта.

Кроме того, Кузнецов незаконно пересекал украинскую границу, проходил подготовку в Наземном испытательно-тренировочном комплексе корабельной авиации в городе Саки в оккупированном Крыму.

Напомним, российский самолет-амфибия Бе-200, на борту которого находились пять российских военных и трое турецких граждан, разбился днем 14 августа.

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Евгений Кузнецов / myrotvorets.center

Военные тушили пожар в лесном массиве после удара молнии. Самолет упал в провинции Кахраманмараш. Крушение произошло, когда самолет заходил на посадку.

Напомним, Турция только успела несколько ликвидировать масштабные лесные пожары на юге страны, как по ее северной части ударили мощные ливни и смертоносные паводки.

На данный момент число жертв наводнений и селевых потоков в Черноморском регионе Турции достигло 40 человек. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал стихию самым страшным паводком из тех, что он видел до сих пор.