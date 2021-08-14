В Турции разбился самолет РФ: выживших нет

Пожары в Турции / Reuters

Российский самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение на юго-востоке Турции в субботу, 14 августа. Экипаж Минобороны РФ помогал тушить лесные пожары в курортной стране.

На борту судна находились восемь человек, из которых пятеро россиян. Как сообщает телеканал NTV, все они погибли.

Отмечается, что самолет разбился у города Кахраманмараш. В Сети появилось видео его горящих обломков.

Также известно, что связь с воздушным кораблем была потеряна спустя некоторое время после начала тушения. Предполагается, что он не смог набрать необходимую высоту после того, как загрузился водой. Пожарный самолет врезался в скалы.

На месте крушения уже работает поисково-спасательная группа.

В Минобороны РФ рассказали, что на борту были пять российских военнослужащих и три представителя Турции, которые указывали экипажу на очаги тушения огня.

Напомним, Турция только успела несколько ликвидировать масштабные лесные пожары на юге страны, как по ее северной части ударили мощные ливни и смертоносные паводки. На данный момент число жертв наводнений и селевых потоков в Черноморском регионе Турции достигло 40 человек. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал стихию самым страшным паводком из тех, что он видел до сих пор.