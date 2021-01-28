Борьба за Северный поток-2: в России рассказали о планах по газопроводу

В России утверждают, что газопровод Северный поток-2 нужен Германии и Европе / Reuters

Комитеты Госдумы России и немецкого Бундестага по вопросам энергетики намерены противостоять попыткам США остановить строительство газопровода Северный поток-2. Несмотря на планы Вашингтона, российская и немецкая стороны намерены завершить проект.

Как сообщает информагентство РИА Новости, глава комитета Госдумы по вопросам энергетики Павел Завальный заявил, что давления на данный момент нет, однако в администрации Байдена предлагают поставить на паузу реализацию проекта СП-2 и перейти к переговорам о том, нужно ли продолжать прокладку трубопровода.

"Давления пока нет, но есть предложение администрации вновь избранного президента (США Джо Байдена) приостановить реализацию проекта и еще раз обсудить со своими союзниками, в том числе из Евросоюза и немецкими коллегами, целесообразность и необходимость продолжения его строительства и окончания строительства. Такой посыл есть", - сказал парламентарий.

При этом он добавил, что в России и Германии настроены завершить строительство Северного потока-2, а также намерены противостоять попыткам остановить достройку газопровода.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах

"Общая позиция, ... что "Северный поток — 2" должен быть достроен, и что он нужен и Германии, и Европе, в том числе для достижения экологических целей как в Германии, так и в Европе, и, что комитет будет оказывать всяческое сопротивление разного рода попыткам, в том числе американской стороны, по приостановке реализации этого проекта", - подчеркнул Завальный.

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