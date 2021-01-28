Борьба за Северный поток-2: в России рассказали о планах по газопроводу

Администрация Байдена предлагает приостановить реализацию проекта СП-2.
Комитеты Госдумы России и немецкого Бундестага по вопросам энергетики намерены противостоять попыткам США остановить строительство газопровода Северный поток-2. Несмотря на планы Вашингтона, российская и немецкая стороны намерены завершить проект.
Как сообщает информагентство РИА Новости, глава комитета Госдумы по вопросам энергетики Павел Завальный заявил, что давления на данный момент нет, однако в администрации Байдена предлагают поставить на паузу реализацию проекта СП-2 и перейти к переговорам о том, нужно ли продолжать прокладку трубопровода.
"Давления пока нет, но есть предложение администрации вновь избранного президента (США Джо Байдена) приостановить реализацию проекта и еще раз обсудить со своими союзниками, в том числе из Евросоюза и немецкими коллегами, целесообразность и необходимость продолжения его строительства и окончания строительства. Такой посыл есть", - сказал парламентарий.
При этом он добавил, что в России и Германии настроены завершить строительство Северного потока-2, а также намерены противостоять попыткам остановить достройку газопровода.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах
"Общая позиция, ... что "Северный поток — 2" должен быть достроен, и что он нужен и Германии, и Европе, в том числе для достижения экологических целей как в Германии, так и в Европе, и, что комитет будет оказывать всяческое сопротивление разного рода попыткам, в том числе американской стороны, по приостановке реализации этого проекта", - подчеркнул Завальный.
Северный поток-2 новости
- Проблемы с достройкой газопровода СП-2 связаны с тем, что с 1 января 2021 года вступили новые санкции США, которые распространяются на всех участников энергетического проекта.
- 15 января должен был стартовать один из финальных этапов завершения строительства газопровода в Дании, однако в компании Nord Stream AG заявили о технических проблемах. В России акцентировали внимание на том, что у судна-трубоукладчика Академик Черский нет разрешения на проведение работ от компании-сертификатора, поэтому трубопрокладка была приостановлена.
- Компания Газпром 19 января впервые признала, что процесс строительства газопровода Северный поток-2 может быть полностью остановлен из-за изменений политической ситуации. В Кремле обвинили США в давлении на энергетический проект.
- В тот же день американцы ввели новые санкции против СП-2, которые ударили по трубоукладчику Фортуна и компании-владельцу судна.
- Российский экономист, бывший глава Центрального банка России Сергей Алексашенко заявил, что санкции США фактически привели к краху СП-2. Газопровод достроить удастся, однако трубопровод не введут в эксплуатацию до тех пор, пока Америка не снимет санкции.