"Быстрый и силовой ответ": страны G7 пригрозили РФ "серьезными" экономическими санкциями

Большая семерка против войны России и Украины / Facebook Посольство Украины в США

Министры финансов стран G7 пригрозили Российской Федерации экономическими последствиями в случае вторжения в Украину.

"Мы, министры финансов G7, подчеркиваем нашу готовность действовать быстро и решительно, чтобы поддержать украинскую экономику, а также поддерживать текущие усилия по срочному определению дипломатического пути к деэскалации", - говорится в совместном заявлении стран "Большой семерки", опубликованном 14 февраля.

Подчеркивается, что приоритетом стран G7 является деэскалация ситуации в Украине. Поэтому государства готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции с масштабными последствиями для российской экономики, если Кремль усилит военные действия против Украины: "любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречаться быстрым, скоординированным и силовым ответом" ".

В Большой семерке отметили, что следят за ситуацией и будут готовы действовать скоординированно, чтобы в кратчайшие сроки оказать экономическую и финансовую поддержку Украине.

Также известно, что в Бундестаге обсуждается конфискация имущества олигархов из РФ в случае вторжения в Украину.

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Угроза вторжения России в Украину

Напомним, издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

Также ранее президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

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