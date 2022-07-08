Синдзо Абэ скончался после покушения: кто убил бывшего премьер-министра Японии

Синдзо Абэ / News.cn, pixabay

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения, сообщает японский телеканал NHK.

Сообщается, что в него дважды выстрелили из самодельного дробовика.

Как передают местные телеканалы, в японском городе Нара неизвестный мужчина дважды выстрелил в спину бывшего премьера страны Синдзо Абэ из ружья в то время, как он выступал с речью в городе Нара накануне выборов.

Бывший японский премьер потерял сознание, его госпитализировали на вертолете.

Огнестрельное ранение в шею

Отметим, что по данным Nikkei, выстрел был произведен в спину из дробовика, однако местная полиция уточнила, что стреляли из пистолета. Позже Kyodo сообщил, что политик получил огнестрельное ранение в шею справа, однако у него открылась подкожное кровотечение в левой груди.

После госпитализации Абэ местные СМИ начали писать, что у бывшего премьер-министра сердечно-легочная недостаточность.

Позже появилось сообщение, что Синдзо Абэ скончался.

Стрелка задержали

Подозреваемого, совершившего покушение на Синдзо Абэ, задержали. Им оказался бывший военный Морских сил самообороны Японии до 2004 года.

Стрельцу, по имени Тэцуя Ямагами, 41 год. Сам он родом из города Нара, где и было совершено покушение.

По информации местных СМИ, стрелок уже дал первые показания в которых заявил, что был недоволен политикой экс-премьера и планировал его убить.

Также известно, что после нападения на Абэ Национальное полицейское управление создало экстренный штаб.

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