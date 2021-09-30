УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Бывший президент Франции Саркози получил реальный срок

30 сентября 2021, 13:08

Суд признал, что Николя Саркози во время своей предвыборной президентской кампании в 2012 году превысил лимит расходов, установленный законом.

Саркози
Николя Саркози / Reuters

Исправительный суд Парижа признал 23-го президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании избирательной кампании и приговорил его к одному году лишения свободы, сообщает BFM TV. Саркози будет отбывать срок вне тюрьмы и с электронным браслетом.

Суд признал, что Саркози во время предвыборной кампании в 2012 году превысил лимит расходов, установленный законом. Согласно заявлению суда, Саркози продолжал проводить митинги, когда потратил более 42 миллионов евро вместо допустимых 22 миллионов евро.

По версии следствия, PR-агентство Bygmalion выделило партии Саркози более 20 миллионов евро, которые затем скрыли и не учли в качестве расходов на его президентскую кампанию. Помимо Саркози по делу проходят еще 13 человек. Прокурор попросил приговорить их к лишению свободы на срок от полутора до четырех лет условно.

Читайте такжеБывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу

Напомним, ранее Николя Саркози как кандидат от партии Союз за народное движение в мае 2007 года был избран президентом Франции - и набрал при этом 53,06% голосов избирателей. Он сменил на посту главы государства Жака Ширака.

Однако на президентских выборах 6 мая 2012 года Саркози проиграл кандидату-социалисту Франсуа Олланду (тот получил 51,64% голосов избирателей) и покинул свой пост.

viber
Николя Саркози новости Франции
Сейчас вы просматриваете новость «Бывший президент Франции Саркози получил реальный срок». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Медики назвали хорошо заметный на ногах признак опасного уровня холестеринаМедики назвали хорошо заметный на ногах признак опасного уровня холестерина Ударит мороз: Украину атакует опасная погодаУдарит мороз: Украину атакует опасная погода "Я думаю о своей жене, понял?": Усик разозлился на журналиста и ушел с интервью"Я думаю о своей жене, понял?": Усик разозлился на журналиста и ушел с интервью Обнародованы цены на газ на октябрь: сколько придется платитьОбнародованы цены на газ на октябрь: сколько придется платить Впереди тяжелая зима: кризиса в теплоснабжении и энергетике не избежатьВпереди тяжелая зима: кризиса в теплоснабжении и энергетике не избежать

Последние новости

13:43

"Не тот уже Брюссель": Кулеба призвал реально оценивать возможность Украины вступить в ЕС

13:30

"Номерок блатной - два нуля и семерочка": рецензия на фильм "Не время умирать"

13:13

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: цена на газ в Европе побила новый рекорд Видео

13:12

Лукашенко окончательно превратился в сторожевого пса Кремля мнение

13:08

Бывший президент Франции Саркози получил реальный срок

Реклама
13:00

Себестоимость газа отечественной добычи составляет 2,5 гривны за кубометр – эксперт

12:53

Оператор ГТС зарабатывает на несуществующей услуге балансировки рынка - эксперт

12:44

"Новая Холостячка?": певица Jerry Heil заинтриговала поклонников загадочным видео со съемок шоу

12:43

"Большая стройка" в 2022 году возведет масштабный хирургический комплекс в Северодонецке

12:37

Изменения для водителей с 1 октября: в МВД напомнили украинцам

12:22

Попала в больницу со 100% поражения легких: в Харькове жертвой COVID-19 стала роженица Видео

11:58

В Одессе подростки забросали камнями и жестоко избили самокатом случайного прохожего Видео

11:52

Одесский депутат предложил выдавать "паспорта неграждан" всем поклонникам РФ Видео

11:35

Гороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьба Видео

11:31

Значение имени Илья: судьба, характер, когда день ангела Ильи

11:30

В Украину вернется лето: астролог рассказал о погоде в октябре-2021

11:19

"Слуги народа" пришли к Разумкову за подписными листами об отставке Видео

11:17

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дни Видео

11:11

Гордон пообещал "больно ударить" адвоката Порошенко

10:59

"Битва за трусы": в Днепре покупатели штурмом взяли магазин секонд-хенда Видео

Реклама
10:08

Хотел просто утихомирить, но убил: подробности смертельной драки на АЗС в Киеве Видео

10:03

В Киеве пьяная парочка устроила жестокую драку на Крещатике Видео

09:59

"Нечем дышать": известная актриса возмутилась "сервисом" от "Укрзализныци" и показала фото Фото

09:29

Университет Метинвест Политехника начнет работу в сентябре 2022 года: вуз получил лицензию МОН

09:09

Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие

09:07

"Создавала волнение": киевлянин проехал через полгорода, чтобы спилить букву "Т" со знака "Троещина" Видео

08:56

В Карпатах перевернулся автобус с туристами

08:50

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, прибыль или смена места работы Видео

08:30

Игнорирующих обязанность вакцинироваться от COVID-19 работников будут отстранять – Минздрав Видео

08:17

Число выявленных больных COVID-19 за сутки подскочило до почти 12 тысяч - свежие данные Минздрава Видео

07:50

Стало известно, какая погода будет в Украине в последний день сентября (карта)

07:26

Прогноз погоды на октябрь: синоптик уточнил, где в Украине выпадет снег, а где будет тепло до ноября Видео

06:47

Штаты могут ввести санкции против Северного потока-2 в декабре – экс-посол США Видео

06:30

Морковка для лошади: почему Украине намекают на отмену безвиза с ЕС мнение

05:30

Почему полезно употреблять чернослив: совет диетологов

05:28

Нафтогаз "накручивает" наценку в 600%: эксперт рассказал, сколько должен стоить газ в Украине Видео

05:13

Мир будет уничтожен: офицер НАТО спрогнозировал, чем закончится война США с РФ или Китаем

04:09

"На финишной прямой": в Кабмине рассказали, когда отопление появится в домах украинцев Видео

04:02

Приметы на день Веры, Надежды, Любви 30 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

03:50

Что съесть, чтобы предотвратить старение: продукты с полезными антиоксидантами

Реклама
03:36

Украине грозят отменой безвиза с Евросоюзом: эксперт раскрыл сценарий для заробитчан Видео

02:50

День библиотек 2021 в Украине: поздравления и картинки к празднику

02:41

Ученые обнаружили новые виды крупных хищных динозавров

02:40

День переводчика: сердечные поздравления и картинки к празднику

02:11

Все дело в особом гене: ученые выяснили, почему некоторым людям COVID-19 не грозит

01:13

Какой будет погода в октябре 2021: синоптик Укргидрометцентра уточнил прогноз

00:57

Кто в Украине чаще всего умирает от COVID-19: Минздрав обнародовал данные Видео

29 сентября, среда
23:57

В Киеве прогремел мощный взрыв, люди сидят без света

23:50

Динамо разгромно проиграло Баварии в Лиге чемпионов Фото Видео

23:32

В Украине резко подскочили цены на овощи: что подорожало больше всего Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять