Бывший президент Франции Саркози получил реальный срок

Николя Саркози / Reuters

Исправительный суд Парижа признал 23-го президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании избирательной кампании и приговорил его к одному году лишения свободы, сообщает BFM TV. Саркози будет отбывать срок вне тюрьмы и с электронным браслетом.

Суд признал, что Саркози во время предвыборной кампании в 2012 году превысил лимит расходов, установленный законом. Согласно заявлению суда, Саркози продолжал проводить митинги, когда потратил более 42 миллионов евро вместо допустимых 22 миллионов евро.

По версии следствия, PR-агентство Bygmalion выделило партии Саркози более 20 миллионов евро, которые затем скрыли и не учли в качестве расходов на его президентскую кампанию. Помимо Саркози по делу проходят еще 13 человек. Прокурор попросил приговорить их к лишению свободы на срок от полутора до четырех лет условно.

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Напомним, ранее Николя Саркози как кандидат от партии Союз за народное движение в мае 2007 года был избран президентом Франции - и набрал при этом 53,06% голосов избирателей. Он сменил на посту главы государства Жака Ширака.

Однако на президентских выборах 6 мая 2012 года Саркози проиграл кандидату-социалисту Франсуа Олланду (тот получил 51,64% голосов избирателей) и покинул свой пост.