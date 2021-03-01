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Бывшего президента Франции Саркози признали виновным в коррупции

1 марта 2021, 15:10

Французский суд признал бывшего президента страны Николя Саркози виновным в совершении коррупционных действий несколько лет назад

Саркози
Николя Саркози / Reuters

Бывшего президента Франции Николя Саркози суд приговорил к году реальной тюрьмы и двум годам условно. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Как пишут французские СМИ, следователи сперва заинтересовались финансированием обеих предвыборных кампаний Саркози - 2007 и 2012 годов соответственно. Они подозревали, что тот потратил денег гораздо больше задекларированного количества и принимал незаконные пожертвования от совладелицы косметической компании-гиганта L'Oreal миллиардерши Лилиан Бетанкур и якобы даже от ливийского диктатора Муаммара Каддафи (убитого после переворота в 2011 году).

Тем не менее обвинения в получении миллионов евро наличных от Каддафи недавно отозвал заявитель, а дело о деньгах от Бетанкур не прошло через судебные прения.

Однако вскоре против Саркози правоохранители выдвинули другие обвинения - в коррупции и злоупотреблении служебным положением. По мнению следователей, тот, будучи президентом, пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Бетанкур и якобы предлагал судье Жильберу Азиберу повышение и работу в княжестве Монако в обмен на информацию о ходе расследования.

Обвинение основанного на записях телефонных бесед Саркози и его адвоката Тьерри Эрцога, который оказался на скамье подсудимых вместе с экс-президентом.

Но судебные разбирательства против экс-президента еще продолжаются. На март намечено нового заседание суда, где Саркози и его тринадцать соратников будут обвиняться в незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Николя Саркози как кандидат от партии Союз за народное движение в мае 2007 года был избран президентом Франции - и набрал при этом 53,06% голосов избирателей. Он сменил на посту главы государства Жака Ширака.
  • Однако на президентских выборах 6 мая 2012 года Саркози проиграл кандидату-социалисту Франсуа Олланду (тот получил 51,64% голосов избирателей) и покинул свой пост.
Николя Саркози новости Франции
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