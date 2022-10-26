Красноармеец со стиральной машиной: в Чехии "модифицировали" памятник советскому солдату

В Чехии к памятнику красноармейца добавили стиральную машину / Telegram/torontotv

В Чехии в Литомержице памятник красноармейцу теперь действительно похож на воинов "второй армии мира". Монумент стилизовали, теперь армеец стоит на стиральной машине. Об этом сообщает Visegrád 24.

Авторы "модификации" также красной краской изобразили, будто из сердца армейца протекает кровь.

"Кто-то облил его красной краской после модификации пьедестала, сделав его похожим на стиральную машину", - говорится в сообщении.

В Чехии к памятнику красноармейца добавили стиральную машину / Telegram/torontotv

Следует отметить, что ранее этот памятник прославлял советскую армию.

Пока остается тайной, кто именно решил "модернизировать" монумент, но пользователям соцсетей идея понравилась:

"Выглядит красиво, детализация стиральной машины впечатляет",

"Очень умно. Отличная работа!",

Вандалы? Далеко не так, теперь он даже выглядит более точным".

Напомним, оккупанты РФ в Украине постоянно что-то воруют – все, что попадется под руку, включая даже унитазы и собачьи будки. К примеру, один из оккупантов рассказал, как украл из дома украинцев аджику. По словам российского военного, он смародерил пастообразную массу и съел ее вместе с содержимым своего пайка.

А другой оккупант и вовсе приехал в Россию в украденной военной форме ВСУ. Он выступил в ней на митинге и сказал, что российским захватчикам, дескать, тяжело в Украине и попросил "помощи".

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