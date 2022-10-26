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"Десатанизация" Украины: в ISW объяснили, зачем в РФ войну пытаются увязать с религиозными идеями

26 октября 2022, 06:37

Помощник секретаря Совбеза РФ Павлов заявил, что в Украине стоит провести "десатанизацию". По его словам, Украина превратилась в "тоталитарную гиперсекту".

Владимир Путин
Владимир Путин / kremlin.ru

В России официальные лица пытаются увязать войну в Украине с религиозными концепциями. В частности, звучат призывы провозгласить целью войны "полную десатанизацию". Аналитики Института изучения войны предполагают, что это делается для того, чтобы удовлетворить группы религиозных меньшинств в российских вооруженных силах.

"Помощник секретаря Совета Безопасности России Алексей Павлов расширил заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 25 октября о том, что целью войны в Украине должна быть "полная десатанизация". Павлов утверждал, что украинским обществом руководят "фанатики", стремящиеся отказаться от ценностей российской православной церкви, ислама и иудаизма", – пишет ISW, ссылаясь на российские источники.

Отмечается, что Кадыров перед этим заявил, что война против Украины теперь является джихадом против украинского "сатанизма".

"Эти заявления могут свидетельствовать о желании отвлечь инакомыслие среди групп религиозных меньшинств в Вооруженных силах России", – отмечают эксперты.

Также в ISW также напомнили, что недавние расколы между военнослужащими-мусульманами и немусульманами повлекли за собой вспышки насилия в российских рядах.

В российском Совбезе увидели "сотни сект" в Украине

Помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил, что в Украине стоит провести "десатанизацию". По его словам, Украина превратилась в "тоталитарную гиперсекту", где граждане отказались от православных ценностей, поэтому "десатанизация" становится насущным вопросом. Павлов считает, что точное количество сект в Украине неизвестно, но "счет идет на сотни".

"Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации", - заявил Павлов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Вооруженные силы Украины в обстрелах российских регионов и выразил недовольство "слабыми ответами" РФ. Он призвал "стирать с земли" украинские города.

"Мы отвечаем слабо. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, то надо стереть с земли города, чтобы был виден дальний горизонт, чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону", – сказал Кадыров.

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