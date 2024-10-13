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Чуть не свалилась под стол: российская телеведущая жестко опозорилась

Ангелина Подвысоцкая
13 октября 2024, 18:18обновлено 13 октября, 19:21
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Ведущая "Первого канала" чуть не провалилась во время прямого эфира.
Екатерина Андреева
Ведущая Екатерина Андреева опозорилась в прямом эфире / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российская телеведущая пропагандистского "Первого канала" Екатерина Андреева опозорилась в прямом эфире. Она читала новости и в этот момент чуть не упала под стол. Курьезное видео уже разлетелось в Сети.

Об этом стало известно сегодня, 13 октября. Как пишут росСМИ, платформа, на которой сидела Андреева, не выдержала такого напряжения и провалилась. На видео видно, что это стало настоящим шоком для ведущей и она была в жестком недоумении.

После этого ведущая попыталась скрыть этот инцидент, быстро поднялась и продолжила читать новости. Но видео с этим курьезным случаем сохранилось.

видео дня

Смотрите видео с позорным падением ведущей "Первого канала":

Екатерина Андреева
Ведущая Екатерина Андреева опозорилась в прямом эфире / фото: скриншот

Позиция Екатерины Андреевой в войне против Украины

Екатерина Андреева в 2022 году поддержала жестокое нападение России на Украину. 8 июля того же года она попала в санкционный список Канады "российских агентов дезинформации" за "содействие и поддержку неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину", пишет Википедия.

19 октября 2022 года Украина внесла Андрееву в санкционный список за "распространение нарративов в соответствии с кремлевской пропагандой для целей оправдания действий России", а также за "поддерживание информационной политики, которая освещается на "Первом канале", о событиях в Украине, оправдывая агрессивную политику путинского режима".

Ранее Фонд борьбы с коррупцией, созданный российским оппозиционером Алексеем Навальным, внес Андрееву в сокращенный топ-200 список коррупционеров и разжигателей войны, с предложением ввести против неё международные санкции.

Напомним, известный певец Джаред Лето соскучился за концертами в РФ. Джаред Лето выступал вместе с группой Thirty Seconds to Mars в Белграде, Сербия. Во время концерта артист пообщался с публикой и сделал скандальное заявление. Лето решил проверить, сколько в зале сербов и россиян. Затем, подметив, что последних оказалось очень много, решил заверить их, что он "чувствует много российской энергии". После концертов по РФ он хочет посетить Киев.

Также известно, что власти РФ разыскивают Татьяну Лазареву. Российскую телеведущую Татьяну Лазареву, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта, власти России объявили в международный розыск.

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