Дальнобойная пушка РФ бьет на 30 километров: что известно о новой САУ врага

Новая САУ имеет аналогичную с 2С43 компоновку, и вероятно использует все те же элементы что и "Мальва".

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/ Коллаж: Главред, фото: mil.in.ua

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Новая САУ является модификацией 152-мм самоходки 2С43 "Мальва"

Дальнобойность САУ повышена с 29 км до 33,1 км.

Российские оккупационные войска используют на фронте новую колесную самоходную артиллерийскую установку, которая вероятно является модификацией 152-мм самоходной гаубицы 2С43 "Мальва".

"В целом новая САУ имеет аналогичную с 2С43 компоновку, и вероятно использует все те же элементы что и "Мальва", включая систему наведения, кроме артиллерийской части", - пишет "Милитарный".

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Уточняется, что новая САУ, вместо 152-мм гаубицы 2А64, получила артиллерийскую часть от дальнобойной пушки 2А36 "Гиацинт-Б", что позволило увеличить максимальную дальность огня САУ обычными осколочно-фугасными боеприпасами с 24,7 км до 30,5 км и активно-реактивными снарядами с 29 км до 33,1 км.

Согласно аналитическим выкладкам, новая дальнобойная артиллерия РФ кроме бронирования также защищена штатными противодронными экранами и системой РЭБ.

Однако по словам эксперт по бронетанковой технике Андрея Тарасенко, новая САУ использует не новую артиллерийскую часть, созданную на базе 2А36, а является установленной на новое шасси пушкой "Гиацинт-Б", снятой с хранения.

На сегодня неизвестно, это было использовано только для изготовления первого прототипа, или также будет применяться и для серийного производства, отмечают эксперты. Вместе с тем уточняется, что сейчас новые пушки 2А36 в РФ не производятся.

Кроме того, несмотря на одинаковый калибр 152 мм с другими советскими и постсоветскими системами, системы на базе пушки 2А36 не совместимы с ними по боеприпасам, и требуют производства собственной линейки снарядов и зарядов, отмечают эксперты.

/ mil.in.ua

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы поразили FPV-дроном российскую самоходную артиллерийскую установку "Мальва". 2С43 "Мальва" - это аналог французской системы "Цезарь" и отечественной "Богданы", который может вести автоматизированный огонь на расстоянии до 25 км.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на фронте в ближайшее время появятся украинские САУ. Президент отметил, что в апреле появится 10 САУ "Богдана", а в мае и впоследствии их будет еще больше.

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Что известно о САУ Ceasar Ceasar – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях. Артиллерийской частью установки является пушка калибром 155-мм и длиной ствола в 52 калибра. Пушка может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, с кассетными включительно. Максимальное расстояние огня – 42 км. Возимый боекомплект – 18 снарядов. Скорострельность – 6 выстрелов в минуту. Система управления огнем FAST-Hit автоматизирована с привязкой к GPS, пишет Википедия.

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