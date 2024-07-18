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Впервые в истории: кадры поражения российской САУ "Мальва" FPV-дроном

Яна Ставская
18 июля 2024, 20:59
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Бойцы "запилили" САУ в направлении Липцы-Глубокое, что на Харьковщине.
Впервые в истории: кадры поражения российской САУ 'Мальва' FPV-дроном
Впервые в истории САУ поражена FPV-дроном / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Вооруженные силы поразили FPV-дроном российскую самоходную артиллерийскую установку "Мальва". Это - впервые в истории российско-украинской войны, уверяет командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

"Экипаж батальона ударных БпАК "Ахиллес" повредил новейшую вражескую установку на направлении Липцы-Глубокое, что на Харьковщине", - говорится в сообщении.

2С43 "Мальва" - это аналог французской системы "Цезарь" и отечественной "Богданы", который может вести автоматизированный огонь на расстоянии до 25 км.

видео дня

Первые "Мальвы" были зафиксированы на фронте в начале июня.

"Скоро будут зафиксированы последние - с почином, так сказать", - поздравил Федоренко своих бойцов.

Война в Украине - как дроны меняют обстановку на фронте

ВСУ по количеству применения дронов могут уже и преобладать противника на поле боя, допустил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский.

Как писал Главред, Украина организовала серийное производство отечественных ударных дронов, которые позволяют наносить удары по военным объектам агрессора России на расстоянии более 1000 километров.

Еще в июне западные аналитики писали о получении преимущества ВСУ в применении беспилотников на передовой. Отмечалось, что украинской армии удалось адаптироваться к боевым действиям и интегрировать новые технологии.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине?

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов.

По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.

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