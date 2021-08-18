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Дефицит газа в Европе бьет рекорды: Газпром рубит поставки газа через Украину, а хранилища опустели

18 августа 2021, 19:51
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В хранилищах газа в Европе рекордно низкие объемы топлива за последние 8-9 лет.

Газпром
Хранилища Газпрома в Европе заполены всего на 18% / УНИАН

В четырех хранилищах газа Газпрома в Европе – Haidach, Rehden, Jemgum и Bergermeer – сейчас всего около 1,8 миллиардов кубометров газа, в то время как их общий проектный объем составляет 10 миллиардов кубометров топлива. Это самый низкий показатель за последние 8 лет. В целом в ПХГ Европы совокупно 67,23 миллиарда кубометров газа, что является наиболее низким уровнем заполненности хранилищ за 9 лет.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, сейчас наполненность газовых хранилищ Газпрова в Европе всего 18%. Из этого следует, что в германских Rehden и Jemgum, австрийском Haidach, а также в голландском Bergermeer, всего около 1,8 миллиардов кубометров газа. Общий проектный объем хранилищ составляет 10 миллиардов кубометров топлива.Читайте такжеУкраина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударов

Примечательно, что в целом все подземные газовые хранилища Европы заполнены на 62%, в августе этот показатель составлял 57%. В общей сложности в них 67,32 миллиарда кубометров газа. И это самый низкий показатель для данного времени года за последние 9 лет.

Напомним, 31 июля Газпром решил снизить прокачку газа в подземные хранилища Европы. Речь шла о самых крупных ПХГ Европы – Хайдах в Австрии, Реден в Германии и Бергемеер в Нидерландах. Указывалось, что после рекордных объемов отбора газа из своих хранилищ – около 61 миллиарда кубометров топлива – Газпром поставил перед собой задачу заполнить, в первую очередь, российские ПХГ. Причем в ситуации, когда в Европе фиксируется недостача газа.

Дефицит газа в Европе

На рынке газа Евросоюза стремительно взлетели цены. Стоимость тысячи кубометров газа в Европе постоянно растет, цена уже перешагнула рекордные показатели за последние 13 лет. Ситуация спровоцирована в том числе и действиями Газпрома, который в кризисной для европейских стран ситуации отказывается от дополнительной прокачки газа через Украину.

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16 августа на фоне фактического отказа Газпрома от бронирования твердой мощности транзита газа через Украину, цена на топливо в Европе поднялась до 585 долларов за одну тысячку кубометров, что стало новым рекордом.

В Нафтогазе считают, что всплеск цен на газ в Европе спровоцирован действиями Газпрома, который фактически поставил Евросоюзу ультиматум: либо дешевый газ после запуска Северного потока-2, либо проблемы с поставками топлива через украинскую ГТС.

В компании-операторе ГТС Украины также утверждали, что европейские газовые проблемы обусловлены маневрами Газпрома, который добивается для себя выгодных условий с целью запуска Северного потока-2.

В Минэнерго Украины говорили, что сейчас нет никаких гарантий, что транзит газа через украинскую ГТС продолжится после того, как СП-2 введут в эксплуатацию. Киев уже работает с Вашингтоном по вопросу плана Б относительно данной ситуации.

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Евросоюз Газпром газ транзит газа в Европу
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