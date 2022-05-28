УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Думают, что они не на войне": Ходорковский назвал главную ошибку Запада в отношении Путина

28 мая 2022, 10:29

Западные политики больше всего боятся Путина. По их мнению, поставка определенного оружия в Украину может привести к эскалации. Это большая глупость.

Ходорковский
Ходорковский назвал главную ошибку Запада в отношении РФ и Путина / Reuters

Запад боится кремлевского диктатора Владимира Путина и, в том числе, эскалации, к которой, по их мнению, могут привести поставки вооружения в Украину. Об этом заявил российский оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью изданию Bild.

По его словам, такая позиция некоторых западных политиков глупая. РФ уже и так считает, что находится в состоянии войны с Западом.

"Я думаю, что западные политики больше всего боятся Путина. Они думают, что они не на войне. Из-за этого они также считают, что поставка определенного оружия может привести к эскалации или превратить их в партию войны. Это большая глупость. С точки зрения Путина, западные политики и страны уже находятся в состоянии войны с Россией", – сказал Ходорковский.

Также он отметил, что несмотря на различные "оправдания" войны, которые пропагандисты рассказывают россиянам, главная цель Путина заключается в ограблении Украины. По мнению Ходорковского, масштабы насилия и угнетения со стороны российских оккупантов, это не военная агрессия, а личная – против женщин, детей.

"Части населения говорят, что надо восстановить Советский Союз. Другой части населения говорят: есть фашисты и нацисты. На самом деле это просто ограбление. Для российского высшего эшелона это возможность украсть деньги из украинского государственного бюджета. На среднем уровне они просто хотят захватить землю и урожай, а на нижнем уровне они просто хотят украсть iPad и нижнее белье", – подчеркнул Ходорковский.

Поставки оружия в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимы реактивные системы залпового огня (РСЗО), чтобы противостоять на Донбассе наступлению российских оккупантов, имеющих преимущество в тяжелом вооружении.

Администрация Джо Байдена готовится передать Украине современные реактивные системы залпового огня большой дальности MLRS. Как сообщает CNN, американская сторона склоняется к тому, чтобы отправить РСЗО Украине в рамках нового крупного пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о котором могут объявить уже на следующей неделе.

Тем временем немецкое агентство DPA писало, что страны-члены НАТО неформально договорились воздержаться от поставок в Украину некоторых видов тяжелого вооружения. Таким образом страны альянса хотят свести к минимуму риск прямой военной конфронтации с Россией.

Другие новости:

война в Украине военная помощь поставки оружия Михаил Ходорковский новости Украины и мира война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:34

"Путин не может потерпеть поражение!": Соловьев истерит из-за договоренностей Зеленского и Байдена

10:29

"Думают, что они не на войне": Ходорковский назвал главную ошибку Запада в отношении ПутинаВидео

09:40

ВСУ оттеснили оккупантов на Луганщине, поврежден мост между Северодонецком и ЛисичанскомВидео

09:37

Более 20 старших российских офицеров отправились в ад: ВСУ уничтожили командный пункт оккупантовВидео

09:18

Почему Украине рано радоваться альтернативе ЕС от Великобританиимнение

Реклама
09:10

Мощные взрывы и пожар в Николаеве, небо затянуто черным дымом - первые подробностиВидео

09:04

"Я просто хотел насолить этим оркам": житель Херсонщины украл "УРАЛ" у оккупантов и передал его ВСУВидео

08:51

"Нетленка" роспропаганды: в РФ возродили фейк о "визитке Яроша"Видео

08:27

Отработала артиллерия ВСУ: десантники из Иваново досрочно закончили "спецоперацию" в УкраинеВидео

08:21

Пропагандисты РФ сделали ребенка символом войны в Украине, но опозорились, перепутав флаги

07:38

Надежды пока нет: в Пентагоне оценили шансы на проведение мирных переговоров между Украиной и РФ

07:15

Оккупация Херсона: известный легкоатлет рассказал, как россияне разнесли вокзал и угрожали магазинамВидео

06:42

ВСУ за сутки приземлили три вражеские цели - самолет Су-35, вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10Видео

06:31

Троллинг ПЦУ: почему УПЦ МП до сих пор осталась зависимой от Россиимнение

06:12

Гороскоп на июнь 2022 для Раков: разлука надолго, задержки с деньгами и перемены на работеВидео

05:45

Поставки ВСУ ракетных систем MLRS могут привести к перелому на поле битвы с войсками РФ – экспертВидео

05:11

Валерий Кипелов "топит" за Путина: рокер сделал громкое заявление о войне

04:50

Врежет жара под +40°? Украинцев удивили прогнозом погоды на июньВидео

04:40

Как избавиться от пятен на кухонных полотенцах: лучшие домашние средства

04:10

Военный эксперт спрогнозировал, на сколько времени россиянам хватит крылатых ракет

Реклама
03:47

Ким Кардашьян случайно "выронила" сосок во время съемки в нижнем белье

03:10

Россия манипулирует Западом: Путин не будет воевать в Украине 10 лет - эксперт

03:08

Мила Йовович блистала на ковровой дорожке в Каннах в лазурном платье украинского бренда

02:37

Пять областей будут под ударом: Данилов объяснил, куда дальше двинется армия РФВидео

02:02

"Русскоязычный украинец теперь не украинец?": Мишина вмешалась в языковой скандал

01:48

Штраф и тюремный срок: Шакира оказалась под судом из-за мошенничества

01:32

Вятрович объяснил, зачем демонтировать советские памятники в Украине во время войны

00:44

Ирина Билык показала, что осталось от ее дома, в котором месяц жили рашисты

00:01

Порошенко хотел покинуть Украину через Польшу, но его не пропустили

27 мая, пятница
23:54

Осадчая и Ефросинина эмоционально отреагировали на петицию о запрете абортов

23:42

"Позор нации": украинка и участница низкопробного российского шоу наврала о жизни в Луганске

23:29

Злата Огневич раскрыла тайну своей личной жизни

23:28

Хочет уничтожить украинцев: Байден вновь обвинил Путина

23:25

"Случаи будут": санитарный врач дал прогноз по обезьяньей оспы

22:51

Украина ударит американскими РСЗО MLRS по планам России на аннексию Херсона – АрестовичВидео

22:50

Соизмеримо с "ЛНР" и "ДНР": Вятрович рассказал, что делает украинцев слабееВидео

22:40

Пограничники поменяли правила выезда для военнообязанных из Украины: список изменений

22:21

США не будут вступать в конфликт с Россией на Черном море - Пентагон

22:09

Готовят подарок диктатору Путину на юбилей: в разведке рассказали, как долго могут продолжаться обстрелы украинских городовВидео

21:57

Собор УПЦ МП принял решение о полной независимости

Реклама
21:51

Мария Бурмака показала брата-героя, который недавно стал отцом: "Мы все очень ждем тебя"

21:48

Самые тяжелые бои – в августе: астролог спрогнозировал сроки завершения войныВидео

21:48

Невероятно вкусные и хрустящие картофельные зразы за 10 минут: превосходно простой рецептВидео

21:33

Бойцы ВСУ на Харьковщине ударом из ПЗРК Перун сокрушили вражеский вертолет Ка-52 АллигаторВидео

21:22

Вооружение на пути к нам: Кулеба анонсировал новую помощь от США

21:15

Украинский пес-сапер Патрон получил суперпрестижную премию на Каннском фестивале

20:45

Кремль вернулся к идее штурмовать Киев: Путин хочет закончить войну к осени – СМИВидео

20:36

"Путину война с рук не сойдет": Шольц решился на отправку оружия ВСУ для битвы с армией РФВидео

20:10

Приметы на 29 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:44

Александра Эллерта захейтили за "псевдопатриотизм" - жесткий ответ комика

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять