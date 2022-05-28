"Думают, что они не на войне": Ходорковский назвал главную ошибку Запада в отношении Путина

Ходорковский назвал главную ошибку Запада в отношении РФ и Путина / Reuters

Запад боится кремлевского диктатора Владимира Путина и, в том числе, эскалации, к которой, по их мнению, могут привести поставки вооружения в Украину. Об этом заявил российский оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью изданию Bild.

По его словам, такая позиция некоторых западных политиков глупая. РФ уже и так считает, что находится в состоянии войны с Западом.

"Я думаю, что западные политики больше всего боятся Путина. Они думают, что они не на войне. Из-за этого они также считают, что поставка определенного оружия может привести к эскалации или превратить их в партию войны. Это большая глупость. С точки зрения Путина, западные политики и страны уже находятся в состоянии войны с Россией", – сказал Ходорковский.

Также он отметил, что несмотря на различные "оправдания" войны, которые пропагандисты рассказывают россиянам, главная цель Путина заключается в ограблении Украины. По мнению Ходорковского, масштабы насилия и угнетения со стороны российских оккупантов, это не военная агрессия, а личная – против женщин, детей.

"Части населения говорят, что надо восстановить Советский Союз. Другой части населения говорят: есть фашисты и нацисты. На самом деле это просто ограбление. Для российского высшего эшелона это возможность украсть деньги из украинского государственного бюджета. На среднем уровне они просто хотят захватить землю и урожай, а на нижнем уровне они просто хотят украсть iPad и нижнее белье", – подчеркнул Ходорковский.

Поставки оружия в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимы реактивные системы залпового огня (РСЗО), чтобы противостоять на Донбассе наступлению российских оккупантов, имеющих преимущество в тяжелом вооружении.

Администрация Джо Байдена готовится передать Украине современные реактивные системы залпового огня большой дальности MLRS. Как сообщает CNN, американская сторона склоняется к тому, чтобы отправить РСЗО Украине в рамках нового крупного пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о котором могут объявить уже на следующей неделе.

Тем временем немецкое агентство DPA писало, что страны-члены НАТО неформально договорились воздержаться от поставок в Украину некоторых видов тяжелого вооружения. Таким образом страны альянса хотят свести к минимуму риск прямой военной конфронтации с Россией.

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