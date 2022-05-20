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У Зеленского назвали необходимое для успешного контрудара ВСУ оружие

20 мая 2022, 20:59

Андрей Ермак рассказал об освободительной войне Украины.

ракета, война, ВСУ
ВСУ нужно больше РСЗО, говорит Андрей Ермак / Фото facebook.com/kpszsu

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украине нужны высокоточные ракеты, дроны, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и многое другое.

Он сказал об этом, выступая в аналитическом центре Atlantic Council.

"И очень важно, мы до сих пор ждем MLRS (реактивные системы залпового огня – ред.) . Я это слово выучил, как и многие украинцы, на всю жизнь. Мы их еще ждем", - сказал он.

"У нас с Россией слишком разные потенциалы. Поэтому освободительная война Украины, война за свободу не должна превратиться в войну до последнего украинца", сказал он, отметив, что : "В случае успеха кремлевский кружок исторической реконструкции продолжит строить свою империю".

Украина, сказал Ермак, защищает не только себя, не только демократические ценности. "Она защищает привычный для Запада образ жизни. Ведь, несмотря на надежды близоруких политиков, он не сохранится. Он исчезнет, если мы не победим. Тогда избиратели станут задавать им неудобные вопросы. В частности о преданных героях", - сказал он.

"Нам нужно оружие. Без ограничений. Немедленно. Я хотел бы повторить еще раз: мы очень благодарны за ленд-лиз. Но позволю себе бейсбольный термин: это первая база. Мы ведь настроены не просто на home run. Если верить Википедии, наша цель больше – grand slam. Надо двигаться дальше. Все базы должны быть заняты", - заявил глава Офиса президента.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что США планируют передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они помогут нейтрализовать угрозу ракетных и авиационных ударов РФ по украинским городам.

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