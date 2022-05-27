"Ситуация хуже, чем говорят": Кулеба рассказал, какое оружие больше всего нужно Украине

Украине нужны РСЗО, чтобы отбросить оккупантов на Донбассе / Фото УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимы реактивные системы залпового огня (РСЗО), чтобы противостоять на Донбассе наступлению российских оккупантов, имеющих преимущество в тяжелом вооружении.

В четверг, 26 мая, во время прямой трансляции из Польши в Twitter Кулеба отметил, что РСЗО - это наиболее неотложная потребность Украины.

По его словам, военная ситуация в восточных регионах, где идет российское наступление, очень тяжелая.

"Она настолько ужасна, что, как говорят люди, даже хуже, чем говорят", – сказал Кулеба.

Единственным ответом на агрессию глава украинского внешнеполитического ведомства назвал "более тяжелое оружие", имея в виду реактивные системы залпового огня.

"Без них мы не сможем отбросить их (оккупантов, - ред. ) обратно", — подчеркнул министр.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что боевые самолеты – это единственное, в чем остро нуждаются Вооруженные силы Украины. Данилов признал, что Россия все еще продолжает доминировать в небе.

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