"Ситуация хуже, чем говорят": Кулеба рассказал, какое оружие больше всего нужно Украине

Российские оккупанты имеют преимущество в тяжелом вооружении. Чтобы отбросить их назад на Донбассе, Украине нужны реактивные системы залпового огня.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимы реактивные системы залпового огня (РСЗО), чтобы противостоять на Донбассе наступлению российских оккупантов, имеющих преимущество в тяжелом вооружении.
В четверг, 26 мая, во время прямой трансляции из Польши в Twitter Кулеба отметил, что РСЗО - это наиболее неотложная потребность Украины.
По его словам, военная ситуация в восточных регионах, где идет российское наступление, очень тяжелая.
"Она настолько ужасна, что, как говорят люди, даже хуже, чем говорят", – сказал Кулеба.
Единственным ответом на агрессию глава украинского внешнеполитического ведомства назвал "более тяжелое оружие", имея в виду реактивные системы залпового огня.
"Без них мы не сможем отбросить их (оккупантов, - ред. ) обратно", — подчеркнул министр.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что боевые самолеты – это единственное, в чем остро нуждаются Вооруженные силы Украины. Данилов признал, что Россия все еще продолжает доминировать в небе.
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