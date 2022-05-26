Не хватает одного вида вооружения: Данилов рассказал, в чем больше всего нуждаются ВСУ

Украине очень нужны боевые самолеты, сказал Алексей Данилов / Фото Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что боевые самолеты – это единственное, в чем остро нуждаются Вооруженные силы Украины.

Данилов признал, что Россия все еще продолжает доминировать в небе.

"Единственное, чего нам сейчас не хватает – это самолетов", – сказал секретарь в эфире Единого телемарафона.

Как отметил чиновник, для ведения войны против Украины Российская Федерация пользуется стратегической авиацией, переданной нашей страной по итогам договора от 1994 года. То есть, на самолетах, которые теперь запускают ракеты по украинским городам, ранее летали наши летчики и патрулировали небо.

"Это, конечно, грустно, но будем учиться на этих уроках", – отметил Данилов.

Он сказал, что армия противника все еще остается очень мощной, хотя Украина и дает ей отпор. Поэтому задача ВСУ – это свести российскую военную мощь к нулю, чтобы вопрос нападения на наше государство в Кремле больше никогда не поднимался.

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Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что поставки тяжелого вооружения в Украину от стран Запада задерживаются. В связи с этим наша армия будет переживать на фронте тяжелый период. Арестович отметил, что сейчас у российских оккупантов есть тактический успех.

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