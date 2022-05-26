"Нас ждет тяжелый месяц, депрессия, паника": Арестович рассказал о проблемах на фронте и назвал "виновных"

Алексей Арестович дал неутешительный прогноз по войне в Украине / Коллаж УНИАН, Reuters

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что поставки тяжелого вооружения в Украину от стран Запада задерживаются. В связи с этим наша армия будет переживать на фронте тяжелый период.

Сейчас у российских оккупантов есть тактический успех, сказал Арестович в эфире Фейгин live.

"Именно задержка передачи техники от Германии косвенно является причиной происходящего на фронте. Если бы тяжелое оружие от них приехало, ситуация вернулась бы кардинально в другую сторону", – сказал советник главы ОП.

По прогнозу Арестовича, в течение как минимум месяца, пока к нам не дойдет западное оружие, ВСУ грозят тяжелые потери на фронте вплоть до того, что оккупанты могут брать наших защитников в окружение и постепенно продвигаться вперед.

"К этому надо быть готовыми. Нас ждет тяжелый месяц, депрессия, которая доходит местами до паники и взаимные тяжелые обвинения в обществе. Но Украина может провести дополнительную мобилизацию и будет бороться до последнего солдата, но не пойдет на уступки России", – говорит советник.

Отметим, Посол Украины в Германии Андрей Мельник упрекнул немецкие власти в том, что они тормозят предоставление украинской армии тяжелого вооружения. Дипломат опубликовал картинку, на которой изображена черепаха, тянущая патрон, и подпись "Немецкая помощь уже на пути к нам".

Сообщение в Twitter Мельник опубликовал на немецком языке. Вероятно, для того, чтобы его поняли те, кому он адресован.

Как сообщал Главред, немецкий таблоид Bild со ссылкой на внутреннее письмо министерства обороны Германии писал, что правительство Германии уже больше месяца блокирует поставку сотни боевых машин пехоты Marder в Украину. Соответствующий запрос властям подал оружейный концерн Rheinmetall. В документе говорится, что первую партию из 100 Marder можно было отремонтировать в течение шести недель, на ремонт остальной требуется до 15 месяцев. Таким образом, если бы правительство Германии уже одобрило заявку Rheinmetall и украинского правительства в марте, первые БМП уже могли бы быть в Украине.

Но из-за принципиального отказа Шольца предоставить Украине тяжелое вооружение в начале войны Rheinmetall сначала не решилась обратиться к правительству с просьбой о таком договоре с Киевом.

22 апреля заявка наконец-то была подана, но она до сих блокируется.

В правительстве Германии отрицают, что страна затягивает процесс передачи тяжелого вооружения.

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