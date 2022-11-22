Два пенсионера в России жестоко призвали к убийствам украинцев

Муж и жена из России призвали к расправе над украинцами / Скриншот видео соцсети

Двое пенсионеров из России, вероятно, муж и жена, призвали к жестоким убийствам украинского народа. Пожилой мужчина заявил, что "всех, кто прыгнул на Россию, надо уничтожать".

В Сети опубликовано видео, на котором двум пенсионерам из России задают вопрос о том, как они относятся к выводу страной-оккупантам своих войск из Херсона. Мужчина в своем ответе призвал к жестокой расправе над украинцами и заявил, что ненавидит их.

Жена поддержала позицию мужа и со смехом призвала к ракетному террору Украины.

"Всех, кто прыгнул на Россию, надо уничтожать", - сказал российский пенсионер.

Пенсионеры из России призвали к "уничтожению украинцев" / Скриншот видео соцсети

Посмотреть видео можно в Telegram-канале Главреда.

Война России против Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак ранее сказал, что Украина готова к переговорам с Россией, если они будут базироваться на уважении к территориальной целостности государства в границах 1991 года. По его словам, первый шаг, который должна сделать Москва – вывод всех свои войск с территории Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что оккупант РФ, мол, уже не ставит перед собой задачу "сменить власть" в Украине. По словам рупора российского директора, якобы "спецоперация" преследует "другие цели".

Министр обороны Ллойд Остин предупредил, что если война России против Украины затянется, а украинские войска продолжат одерживать победы на поле боя, Путин снова может перейти к ядерным угрозам в адрес Украины.

Как полагает Остин, если Москву не остановить, автократы мира тоже захотят заполучить ядерные вооружения.

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