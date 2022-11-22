Два пенсионера в России жестоко призвали к убийствам украинцев

Двое российских пенсионеров с особенной жестокостью ответили на вопрос о своем отношении к выводу оккупационных войск страны-агрессора РФ из Херсона.
Двое пенсионеров из России, вероятно, муж и жена, призвали к жестоким убийствам украинского народа. Пожилой мужчина заявил, что "всех, кто прыгнул на Россию, надо уничтожать".
В Сети опубликовано видео, на котором двум пенсионерам из России задают вопрос о том, как они относятся к выводу страной-оккупантам своих войск из Херсона. Мужчина в своем ответе призвал к жестокой расправе над украинцами и заявил, что ненавидит их.
Жена поддержала позицию мужа и со смехом призвала к ракетному террору Украины.
"Всех, кто прыгнул на Россию, надо уничтожать", - сказал российский пенсионер.
Посмотреть видео можно в Telegram-канале Главреда.
Война России против Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак ранее сказал, что Украина готова к переговорам с Россией, если они будут базироваться на уважении к территориальной целостности государства в границах 1991 года. По его словам, первый шаг, который должна сделать Москва – вывод всех свои войск с территории Украины.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что оккупант РФ, мол, уже не ставит перед собой задачу "сменить власть" в Украине. По словам рупора российского директора, якобы "спецоперация" преследует "другие цели".
Министр обороны Ллойд Остин предупредил, что если война России против Украины затянется, а украинские войска продолжат одерживать победы на поле боя, Путин снова может перейти к ядерным угрозам в адрес Украины.
Как полагает Остин, если Москву не остановить, автократы мира тоже захотят заполучить ядерные вооружения.
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