Двойники и тремор: эксперт объяснил, чем рисковал Путин во время визита в Китай

Александр Кочетков назвал основную цель визита Владимира Путина в Китай.

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Александр Кочетков оценил итоги визита Владимира Путина в Китай / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Политический аналитик Александр Кочетков прокомментировал визит российского диктатора Владимира Путина в Китай.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, это был один из немногих выездов хозяина Кремля за пределы РФ после выдачи ордера МУС на его арест.

"Он не очень хорошо себя чувствует – возраст, напряжение и все остальное. Двойники – это отдельная тема, но мы видели, что у него тремор. Поэтому со здоровьем у него не очень, он опасается покушений на себя, но и уехал в Китай с определенным риском, потому что для него это крайне важно. Это, фактически, первый его визит высокого уровня с начала полномасштабной войны против Украины", - отметил эксперт.

По его мнению, для Путина визит в Китай был важен с точки зрения легитимации его международной повестки в глазах россиян накануне новых президентских выборов в РФ.

"Для условного электората (в РФ, - ред.) важно, что Путин якобы такой почтенный, Китай с ним встречается и обсуждает проблемы мира. То есть, мол, без нас ничего не решается, и мир без нас жить не может. Поэтому он, собственно, туда и поехал, несмотря на проблемы со здоровьем", - добавил Кочетков.

Смотрите видео - интервью Александра Кочеткова Главерду:

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Ранее эксперт пояснил, будет ли Китай помогать Путину получать оружие из Северной Кореи. В обмен на поставки оружия из КНДР Китай будет требовать от диктатора Путина полной поддержки в вопросе войны в Украине, говорит Кочетков.

Напомним, ранее Михаил Подоляк раскрыл провал визита главы Кремля в Китай. Владимиру Путину грозит изоляция, и Украине для этого нужно сделать только один шаг, сказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

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