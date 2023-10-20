УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт пояснил, будет ли Китай помогать Путину получать оружие из Северной Кореи

Дмитрий Видоменко
20 октября 2023, 03:02
В обмен на поставки оружия из КНДР Китай будет требовать от диктатора Путина полной поддержки в вопросе войны в Украине, говорит Кочетков.
Путин, Си Цзиньпин, Кочетков
Взамен на оружие из КНДР Си Цзиньпин потребует от Путина полной лояльности - Александр Кочетков / коллаж Главред, скриншоты из видео

Любые поставки оружия путинскому режиму северокорейский режим будет согласовать с властями Китая. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Также появлялась информация о передаче России оружия от КНДР для применения в Украине. Мог ли Путин напрямую с Си Цзиньпином обсуждать украинский вопрос и поставки оружия от Китая?

"С тем расписанием, которое существует, совершенно точно Северная Корея не будет поставлять оружие в любом заметном количестве без разрешения Китая. Потому что Китай, фактически, экономически держит Северную Корею и ее лидера на собственных – без него они не проживут, всего несколько месяцев и все. Поэтому Китай дает согласие и то, что происходило, была пробная партия. 20 000 контейнеров по объему – это то, чего хватит на 2-3 месяца ведения боев в текущей интенсивности. Это боеприпасы, ракеты для РСЗО. То есть сейчас россияне используют 7-10 тысяч снарядов в сутки, а прошлым летом использовали 60 тысяч. Эта средняя интенсивность, кстати, равна нашей интенсивности (хотя мы можем даже немного больше выпускать снарядов)", ‒ сказал он.

Правда, в обмен на поставки оружия из КНДР Китай будет требовать от диктатора Путина полной поддержки в вопросе войны в Украине, говорит Кочетков.

"Так что сейчас Северная Корея обеспечивает России боеприпасами ведение артиллерийских боев на 2-3 месяца, и Путин, безусловно, будет просить, чтобы это продолжалось. Но от него будут требовать полной поддержки линии Китая в отношении Украины. Китай хочет договоров о примирении, замораживании ситуации, потому что он хочет выторговать у Соединенных Штатов определенные экономические условия взаимодействия в обмен на постепенное погашение конфликта на Ближнем Востоке. Ведь быстро его потушить там нельзя", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Напомним, что северокорейский Ким Чен Ын сделал первое заявление после встречи с Путиным . После встречи двух диктаторов Ким Чен Ын заявил, что КНДР "всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России".

Стало известно, о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войну. Было лишь вопросом времени выход сотрудничества КНДР и России в публичную плоскость. Еще в ноябре США сообщали, что Пхеньян обеспечивал российских оккупантов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Си Цзиньпин Владимир Путин Александр Кочетков война России и Украины
Реклама

Главное за день

Шторм затягивается: Украину 3 дня будет трусить почти 6-бальная магнитная буря

Шторм затягивается: Украину 3 дня будет трусить почти 6-бальная магнитная буря

01:05 Синоптик
Дальнобойные возможности будут усилены: Зеленский провел переговоры с Байденом

Дальнобойные возможности будут усилены: Зеленский провел переговоры с Байденом

22:23 Украина
США передадут Израилю десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине - СМИ

США передадут Израилю десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине - СМИ

21:46 Мир
Все главные новости

Последние новости

03:02

Эксперт пояснил, будет ли Китай помогать Путину получать оружие из Северной Кореи

02:30

Сытный куриный суп всего из шести ингредиентов: рецепт для ленивыхВидео

02:03

Леся Никитюк поделилась сокровенными желаниями в пикантном платье-сетке

01:33

Угроза Третьей мировой: эксперт назвал страну, с которой может начаться глобальный конфликтВидео

01:05

Шторм затягивается: Украину 3 дня будет трусить почти 6-бальная магнитная буря

Россия рискует остаться без иранских ракет и вооружений из-за войны в Израиле – ЖдановРоссия рискует остаться без иранских ракет и вооружений из-за войны в Израиле – Жданов
19 октября, четверг
23:45

Эксперты назвали "гламурное" имя для девочки, которое станет популярным в 2024 году

23:08

59-летняя звезда "Друзей" назвала самую бесполезную бьюти-процедуру

22:59

"Денацифицировать" Украину: сотрудник ТЦК оправдывал оккупантов, за что поплатился

22:42

Тест на внимательность: найдете ли возлюбленного девушки на картинке за 20 секунд

Реклама
22:23

Дальнобойные возможности будут усилены: Зеленский провел переговоры с Байденом

21:53

"Ее вовсе уберут из ЕС": Кочетков прокомментировал антиукраинскую позицию ВенгрииВидео

21:46

США передадут Израилю десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине - СМИ

21:31

Максим Галкин выехал из Израиля на Кипр

21:02

Реальная цель Путина: Михаил Подоляк объяснил причину нового наступления россиян

20:59

Под самым носом россиян: Залужный побывал на самых горячих участках фронтаВидео

20:45

Куча квартир и машин: еще одного одесского военкома поймали с почти 50 млн грн

20:17

Панические атаки и неистовая агрессия: Путин стал особо опасным - оппозиционер

20:07

Режиссер-воин Олег Сенцов получил ранение на фронте

19:58

В Перми от Путина спрятали гаражи и "лежачих полицейских"

19:47

500 боеголовок: Китай резко нарастил ядерное оружие за последний год - Пентагон

Реклама
19:19

Будет дождь и бешеный ветер: в Украину ворвется очень сильный шторм

19:16

"Я более чем возмущен": Шольц разозлился на Путина и вдребезги его раскритиковал

19:14

Странно, но гениально: зачем люди замораживают памперс

19:12

Ракеты Taurus для Украины: посол сообщил об окончательном решении Германии

19:10

Как появление ATACMS в Украине зажало россиян в рамкимнение

18:58

"Россияне попадают в ловушки ВСУ": полковник рассказал о ситуации на Купянском направлении

18:39

Бабушкин метод работает: как очистить кастрюлю корвалоломВидео

18:32

Семья будет просить добавки: рецепт сэндвича со всего, что есть дома

18:17

В украинском языке есть аж 4 слова на букву "и": Авраменко изрядно удивил объяснением

18:06

Все горит и дымится: ВСУ уничтожили огромный полевой склад оккупантов

18:01

УПЦ МП - эффективное оружие России по уничтожению нашей странымнение

17:53

Как удалить жирные пятна, которые не отстирываются: средства, которые творят чудеса

17:37

ВСУ отходят, а затем уничтожают россиян артой: в РФ заныли из-за неудач под Авдеевкой

17:34

Субсидии пересчитают автоматически: в Пенсионном фонде сообщили кому повезет

17:08

У Пашиняна готовят "пощечину" Путину и поставили ультиматум пропаганде России

16:57

Раскрыты мощные потери РФ в результате ударов ATACMS по аэродрому в Луганске

16:57

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая выходит замуж

16:56

Сразу несколько направлений: в ВСУ сообщили о мощном прорыве в районе Бахмута

16:30

Ракеты Taurus на 500 км для Украины: в Бундестаге "вызвали на ковер" Шольца

16:29

"Мир устал от украинской власти": эксперт - о том, что делать, чтобы США не уменьшили помощь

Реклама
16:13

Самая большая потеря россиян: Путин принял новое решение после удара по Луганску

16:13

Какие на самом деле легкие курильщика: несложная информация удивят результатом

16:10

Недавно поженились, ему было 23, ей – 20: ракета РФ убила в Запорожье молодых супруговФото

16:05

Инна Мирошниченко приступила к усыновлению четвертого ребенка

16:00

РФ может готовить "жест доброй воли" в Крыму: партизаны рассказали о безумной панике

15:49

ВСУ разбили бронированный "кулак" РФ под Авдеевкой: ГУР подтверждает потери врага

15:42

"Украинская команда" обеспечила дронами-камикадзе отряд "Омега"

15:41

Украина получит еще больше ATACMS, цель – ракеты с дальностью на 300 км – Кулеба

15:41

Защитники Авдеевки получили партию FPV-дронов при содействии Favbet Foundation

15:35

Счета за свет будут меньше: какой обогреватель самый экономичный

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять