Эксперт пояснил, будет ли Китай помогать Путину получать оружие из Северной Кореи

Любые поставки оружия путинскому режиму северокорейский режим будет согласовать с властями Китая. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.
Также появлялась информация о передаче России оружия от КНДР для применения в Украине. Мог ли Путин напрямую с Си Цзиньпином обсуждать украинский вопрос и поставки оружия от Китая?
"С тем расписанием, которое существует, совершенно точно Северная Корея не будет поставлять оружие в любом заметном количестве без разрешения Китая. Потому что Китай, фактически, экономически держит Северную Корею и ее лидера на собственных – без него они не проживут, всего несколько месяцев и все. Поэтому Китай дает согласие и то, что происходило, была пробная партия. 20 000 контейнеров по объему – это то, чего хватит на 2-3 месяца ведения боев в текущей интенсивности. Это боеприпасы, ракеты для РСЗО. То есть сейчас россияне используют 7-10 тысяч снарядов в сутки, а прошлым летом использовали 60 тысяч. Эта средняя интенсивность, кстати, равна нашей интенсивности (хотя мы можем даже немного больше выпускать снарядов)", ‒ сказал он.
Правда, в обмен на поставки оружия из КНДР Китай будет требовать от диктатора Путина полной поддержки в вопросе войны в Украине, говорит Кочетков.
"Так что сейчас Северная Корея обеспечивает России боеприпасами ведение артиллерийских боев на 2-3 месяца, и Путин, безусловно, будет просить, чтобы это продолжалось. Но от него будут требовать полной поддержки линии Китая в отношении Украины. Китай хочет договоров о примирении, замораживании ситуации, потому что он хочет выторговать у Соединенных Штатов определенные экономические условия взаимодействия в обмен на постепенное погашение конфликта на Ближнем Востоке. Ведь быстро его потушить там нельзя", ‒ сказал он.
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.
Напомним, что северокорейский Ким Чен Ын сделал первое заявление после встречи с Путиным . После встречи двух диктаторов Ким Чен Ын заявил, что КНДР "всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России".
Стало известно, о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войну. Было лишь вопросом времени выход сотрудничества КНДР и России в публичную плоскость. Еще в ноябре США сообщали, что Пхеньян обеспечивал российских оккупантов.
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