Экс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным

Алексей Навальный / Reuters

Бывший депутат российской Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев объяснил, стоит ли кто-то за Алексеем Навальным и откуда политик берет информацию для своих разоблачительных материалов.

"Я не думаю, что за Навальным кто-то стоит, но я уверен, что Навальный взаимодействует с теми или иными башнями Кремля. В частности, с той башней, которая представлена Игорем Сечиным. Это не означает, что он является их агентом. Это означает, что есть информационное взаимодействие. Возможно, двустороннее", - рассказал Пономарев в интервью Obozrevаtel.

Он добавил, что целый ряд роликов, которые делал Навальный – Он вам не Димон, Чайка и другие – были роликами, запитанными информацией именно Сечина и генерала из его окружения Олега Феоктистова, который, скорее всего, причастен к убийству Дениса Вороненкова. При этом, по словам Пономарева, нельзя утверждать, что именно группа Сечина была источником расследования Навального о шикарном дворце Путина на побережье Черного моря под Геленджиком.

"Подготовка ролика, как видно по кадрам, началась еще летом. Там есть съемки, когда запускают дрон и так далее. Поэтому, как знать, не начало ли работы по этому проекту было причиной отравления Навального", - отметил оппозиционер.

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Справка. Игорь Сечин - российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании Роснефть.

Ранее был заместителем руководителя администрации президента России, заместителем председателя правительства РФ.

Сечин считается одним из самых влиятельных людей в России и одним из самых близких к президенту страны Владимиру Путину.

Зачем Навальный вернулся в Россию

Пономарев прокомментировал возвращение Навального в Россию. По его словам, это "простейший политический расчет".

"Он (Навальный, - ред.) взвешивает, что для него лучше, что хуже, оставаться на Западе или возвращаться. Я думаю, что на Западе шансы быть дотравленным у него совершенно не нулевые, а тюрьма в этой ситуации – место совершенно не комфортное, но безопасное.

Кроме того, очевидно, он повышает политические ставки и делает заявку на то, чтоб выйти из тюрьмы Нельсоном Манделой, президентом Российской Федерации", - считает Пономарев.

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