Эксперт назвал условие получения субсидии на электроэнергию

Украинцам нужно будет подтвердить технические условия для получения субсидии на электроэнергию для отопления жилища / УНИАН

Областные государственные администрации должны рассмотреть вопрос предоставления субсидий украинцам, которые используют электроэнергию для отопления жилища. Для получения денежной помощи нужно будет осуществить техническое подтверждение оборудования.

Как рассказал эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский в эфире телеканала Украина 24, Минсоцполитики уже поручило обладминистрациям изучить вопрос предоставления субсидий людям, которые используют электроотопление.

По его словам, украинцам, нуждающимся в субсидии, нужно будет подтвердить технические условия на установку оборудования или документы, фиксирующие повышение мощности подключения.

"Для получения такой субсидии будет существовать потребность в техническом подтверждении оборудования, которое использует электроэнергию для отопления. Когда граждане или потребители устанавливали такое оборудование, они брали технические условия на подключение такого оборудования к электросети дома. При наличии технических условий или документа, который удостоверяет увеличение мощности подключения, будут предоставлены субсидии", - сказал эксперт.Читайте такжеВзлет тарифов на коммуналку: в Кабмине рассказали, чего ждать получателям субсидий

Напоследок он подчеркнул, что на территории страны приблизительно 450 тысяч домохозяйств используют для отопления электричество (около 30%).

Тарифы на электроэнергию в Украине