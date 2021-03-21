Эксперт объяснил, чем грозит Киеву выпад посла Украины в адрес Германии

Украину в мире начинают воспринимать, как страну, от которой можно ждать чего угодно.
Германия вряд ли серьезно воспримет слова посла Украины Андрея Мельника, который заявил, что "моральный долг" Берлина – помочь Украине вернуть Крым, поскольку немцы еще не расплатились перед ней за нацистскую оккупацию.
Но этот выпад скажется на имидже Украины и качестве немецко-украинских отношений. Такое мнение озвучил Главреду политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.
По его словам, подобные заявления звучат по двум причинам.
"Во-первых, привязанность к некоей идеологической мифологии заставляет делать наших политиков очевидные глупости (...) Во-вторых, к таким претензиям приводят непрофессионализм и некомпетентность кадров", - отметил эксперт.
Он считает, что Киеву давно пора уйти от идеологии украиноцентризма и перестать думать, что вся планета и все в мире вращается вокруг Украины. Нужно более трезво и адекватно оценивать экономический потенциал и возможности Украины, а также прагматично подходить к отношениям с другими государствами.
Золотарев добавил, что Андрей Мельник никогда не считался ни непрофессиональным, ни некомпетентным.
"Однако, когда из его уст звучат подобные заявления, это вызывает удивление. С тем же успехом мы можем потребовать от потомков Чингисхана компенсацию за разрушенный Киев", - отметил политолог.
По его словам, в Берлине слова Мельника не будут воспринимать серьезно.
"Но осадок после слов посла у немцев останется. В итоге Украину в мире начинают воспринимать, как страну, от которой можно ждать чего угодно. Таким образом, мы движемся к внешнеполитическому дефолту и сами разрушаем отношения с теми странами, в сотрудничестве с которыми мы должны быть экономически кровно заинтересованы", - резюмировал он.
Как сообщал Главред, 17 марта Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил что эта страна Евросоюза может и должна сыграть главную роль в прекращении оккупации Крыма Россией, поскольку ФРГ несет историческую ответственность перед украинским государством за нацистскую тиранию, в результате которой погибли более 8 млн наших военных.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.