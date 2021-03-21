Эксперт объяснил, чем грозит Киеву выпад посла Украины в адрес Германии

После слов Мельника осадок у немцев останется, считает Золотарев / Фото: УНИАН

Германия вряд ли серьезно воспримет слова посла Украины Андрея Мельника, который заявил, что "моральный долг" Берлина – помочь Украине вернуть Крым, поскольку немцы еще не расплатились перед ней за нацистскую оккупацию.

Но этот выпад скажется на имидже Украины и качестве немецко-украинских отношений. Такое мнение озвучил Главреду политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

По его словам, подобные заявления звучат по двум причинам.

"Во-первых, привязанность к некоей идеологической мифологии заставляет делать наших политиков очевидные глупости (...) Во-вторых, к таким претензиям приводят непрофессионализм и некомпетентность кадров", - отметил эксперт.

Он считает, что Киеву давно пора уйти от идеологии украиноцентризма и перестать думать, что вся планета и все в мире вращается вокруг Украины. Нужно более трезво и адекватно оценивать экономический потенциал и возможности Украины, а также прагматично подходить к отношениям с другими государствами.

Золотарев добавил, что Андрей Мельник никогда не считался ни непрофессиональным, ни некомпетентным.

"Однако, когда из его уст звучат подобные заявления, это вызывает удивление. С тем же успехом мы можем потребовать от потомков Чингисхана компенсацию за разрушенный Киев", - отметил политолог.

По его словам, в Берлине слова Мельника не будут воспринимать серьезно.

"Но осадок после слов посла у немцев останется. В итоге Украину в мире начинают воспринимать, как страну, от которой можно ждать чего угодно. Таким образом, мы движемся к внешнеполитическому дефолту и сами разрушаем отношения с теми странами, в сотрудничестве с которыми мы должны быть экономически кровно заинтересованы", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, 17 марта Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил что эта страна Евросоюза может и должна сыграть главную роль в прекращении оккупации Крыма Россией, поскольку ФРГ несет историческую ответственность перед украинским государством за нацистскую тиранию, в результате которой погибли более 8 млн наших военных.