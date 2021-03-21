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Украину ждет перспектива двух "в": выезжаем и вымираем

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

21 марта 2021, 09:16

Мы движемся к внешнеполитическому дефолту и обрекаем себя на роль "шила" в руках США, которым будут покалывать Россию.

Украина,зима
Украину сама обрекает себя на судьбу геополитического лузера / УНИАН

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сделал скандальное заявление, заявив, что "моральный долг" Берлина – помочь Украине вернуть Крым, поскольку немцы еще не расплатились перед ней за нацистскую оккупацию. Такие заявления точно не способствуют улучшению немецко-украинских отношений.

А звучат они по двум причинам.

Во-первых, привязанность к некоей идеологической мифологии заставляет делать наших политиков очевидные глупости. Нам давно пора уйти от идеологем украиноцентризма и перестать думать, что вся планета и все в мире вращается вокруг Украины. Нужно более трезво и адекватно оценивать наш экономический потенциал и возможности, а также прагматично подходить к отношениям с государствами, которые нас окружают.

Во-вторых, к таким претензиям приводят непрофессионализм и некомпетентность кадров. Хотя посол Украины в Германии Андрей Мельник никогда не считался ни непрофессиональным, ни некомпетентным. Однако, когда из его уст звучат подобные заявления, это вызывает удивление. С тем же успехом мы можем потребовать от потомков Чингисхана компенсацию за разрушенный Киев…

Впрочем, делая подобные заявления, Мельник просто "косплеит" поляков, так что мы тут неоригинальны. Но в Берлине слова поляков уже не воспринимают, не будут воспринимать и наши.

Но осадок после слов посла у немцев останется. В итоге Украину в мире начинают воспринимать, как страну, от которой можно ждать чего угодно. Таким образом, мы движемся к внешнеполитическому дефолту и сами разрушаем отношения с теми странами, в сотрудничестве с которыми мы должны быть экономически кровно заинтересованы.

Рассмотрим пример Китая. Как бы там ни было, Китай – это страна, претендующая на роль первой экономики в мире, и это крупнейший рынок сбыта нашей кукурузы, металлопродукции и т.д., что очень важно для Украины после потери российского рынка. Разрушение этих отношений отразится на объеме ВВП, доходах украинского бюджета и на жизни украинцев. Так что такая политика сродни "выстрелу в ногу".

Кроме того, решение в отношении китайских инвесторов по предприятию "Мотор Сич" не было самостоятельным решением Киева – оно принималось под внешним давлением.

Читайте такжеПочему спор о Мотор Сичи – это вопрос жизни и смерти для УкраиныНа "Мотор Сич" пришли охотники за технологиями в лице китайцев. В мире всего девять стран, владеющих технологиями производства самолетов и авиадвигателей, и Украина благодаря своему "колониальному прошлому" оказалась в числе этих стран. А у Китая ресурсы авиадвигателей оставляют желать лучшего, у них проблемы с авиамоторостроением. Потому, естественно, Пекин ищет возможности компенсировать эту проблему и, очевидно, рассчитывал на технологии, которые он мог бы получить на "Мотор Сич".

Понятно, что американцам не нужны конкуренты, тем более, в лице страны, с которой Штаты могут столкнуться и которую Вашингтон считает геополитическим противником. Поэтому Украине в очередной раз дали по рукам и сказали: "Не сметь!". Такого рода ситуации у нас уже были, в частности, с "Турбоатомом", которому пришлось расторгнуть контракт, который хотел заключить Иран по Бушерской АЭС. Тогда нам тоже не позволили заключить контракт, и это ничем не компенсировалось.

Точно так же Украине никто не компенсирует издержки из-за разорванного сотрудничества с Китаем. Тем более, что Китай в арбитраже вполне может выиграть у нашего государства, то есть мы понесем еще и убытки в размере нескольких миллиардов долларов.

Если Украина продолжит действовать так же по отношению к своим партнерам, то она останется ни с чем, а точнее – только с кредитами МВФ и долгами. Она станет выполнять роль шила в руках США, которым Вашингтон будет время от времени покалывать Россию, дразня ее. Однако это – участь геополитического лузера, и она незавидна.

В таких условиях жизнь украинцев будет несладкой. Уже отчетливо проглядывается наша перспектива – перспектива двух "в": выезжаем и вымираем. Разница между смертностью и рождаемостью у нас – минус 400 тысяч, плюс масса украинцев, выезжающих за рубеж...

Что ждет страну, теряющую человеческий капитал, по-моему, и так понятно, тут нечего живописать. Перспектив у такой страны для "экономического чуда" нет. Заводы можно восстановить, производства – модернизировать, технологии – подтянуть, но, если не будет человеческого капитала, если не будет голов и рук, которые дадут деньгам толк, ничего не получится.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Вашингтон внешняя политика Мотор-Сич внешнее управление Андрей Золотарев Андрей Мельник
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