Посол объяснил, почему Германия обязана сыграть главную роль в деоккупации Крыма

Власти Германии обязаны сыграть главную роль в освобождении Крыма от России, считает посол / УНИАН

Посол Украины в Германии Андрей Мельник утверждает, что эта страна Евросоюза может и должна сыграть главную роль в прекращении оккупации Крыма Россией, поскольку ФРГ несет историческую ответственность перед украинским государством за нацистскую тиранию, в результате которой погибли более 8 млн наших военных.

За последнее столетие Германия два раза оккупировала Крым – в 1918 и в 1941 году, немецкие оккупанты провели беспощадную кампанию истребления населения, были убиты сотни тысяч мирных жителей, говорится в колонке дипломата, опубликованной на Berliner Zeitung.

Автор отметил, что после того, как Красная армия Союза Советских Социалистических республик прогнала немцев из Крыма в мае 1944 года, на полуострове около 200 тысяч человек обвинили в сотрудничестве с противником и депортировали в Среднюю Азию в вагонах для скота, по дороге погибли десятки тысяч человек.

"Германия, в частности, может и должна сыграть решающую роль в прекращении аннексии Крыма. Это обязательство вытекает не только из того, что международный порядок, а значит и территориальная целостность Украины должны быть восстановлены, и что международное право должно взять верх…", – подчеркнул Мельник.

Справка. В 1918 году части армии Украинской Народной Республики при поддержке германских сил боролись против советской власти, Крым был взят под контроль, пишет Википедия.

В 1918 году части армии Украинской Народной Республики при поддержке германских сил боролись против советской власти, Крым был взят под контроль, пишет Википедия. В 1941-м в ходе Второй мировой войны войска нацистской Германии захватили Крым. В 1954 году Крым стал частью тогдашней Украинской ССР.