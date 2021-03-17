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Посол объяснил, почему Германия обязана сыграть главную роль в деоккупации Крыма

17 марта 2021, 18:48

Берлин обязан помочь Киеву освободить Крым, полагает дипломат.

Андрей Мельник полагает, что власти Германии обязаны сыграть главную роль в освобождении Крыма от РФ
Власти Германии обязаны сыграть главную роль в освобождении Крыма от России, считает посол / УНИАН

Посол Украины в Германии Андрей Мельник утверждает, что эта страна Евросоюза может и должна сыграть главную роль в прекращении оккупации Крыма Россией, поскольку ФРГ несет историческую ответственность перед украинским государством за нацистскую тиранию, в результате которой погибли более 8 млн наших военных.

За последнее столетие Германия два раза оккупировала Крым – в 1918 и в 1941 году, немецкие оккупанты провели беспощадную кампанию истребления населения, были убиты сотни тысяч мирных жителей, говорится в колонке дипломата, опубликованной на Berliner Zeitung.

Автор отметил, что после того, как Красная армия Союза Советских Социалистических республик прогнала немцев из Крыма в мае 1944 года, на полуострове около 200 тысяч человек обвинили в сотрудничестве с противником и депортировали в Среднюю Азию в вагонах для скота, по дороге погибли десятки тысяч человек.

"Германия, в частности, может и должна сыграть решающую роль в прекращении аннексии Крыма. Это обязательство вытекает не только из того, что международный порядок, а значит и территориальная целостность Украины должны быть восстановлены, и что международное право должно взять верх…", – подчеркнул Мельник.

  • Справка. В 1918 году части армии Украинской Народной Республики при поддержке германских сил боролись против советской власти, Крым был взят под контроль, пишет Википедия.
  • В 1941-м в ходе Второй мировой войны войска нацистской Германии захватили Крым. В 1954 году Крым стал частью тогдашней Украинской ССР.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Андрей Мельник деоккупация Крыма
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