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Эксперт пояснил, расшатывает ли рейд на Шебекино башни Кремля

Дмитрий Видоменко
5 июня 2023, 10:56 обновлено 5 июня, 10:56
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Любые военные успехи на территории Белгородской области, говорит Михаиль Самусь, выгодны Украине на фоне подготовки к контрнаступлению.
Самусь, Белгород
Россия будет вынуждена снимать войска с фронта, считает Михаил Самусь / коллаж Главред, фото УНИАН

Рейд русских и польских добровольцев в райцентр Шебекино (Белгородская область страны-оккупанта) вряд ли сможет всерьез расшатать пресловутые "башни Кремля". Об этом в интервью Главреду заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Нет, не расшатывает. Если мы говорим о конкретной пользе для Украины (а мы можем смотреть на это, исходя из национальных интересов, независимо от того, кто реализует эти операции), то, фактически, Россия сейчас будет вынуждена, особенно если будут определенные успехи даже тактического плана, снимать войска с фронта и отправлять их на российско-украинскую границу. Им нужно прикрывать несколько сотен километров, а для этого нужна не одна тысяча военнослужащих, а несколько десятков (если речь идет обо всем силовом блоке - Вооруженных силах, Росгвардии, ФСБ и пограничниках). То есть речь идет о десятках тысяч военных, которыми надо закрывать "прозрачную" (как оказалось) границу. Потому с этой точки зрения любые военные успехи на территории Белгородской области (а, возможно, откроется фронт еще и в Брянской) нам выгодны на фоне подготовки к летней контрнаступательной операции", – сказал он.

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Смотрите на видео интервью Михаила Самуся Главреду:

Операция ополченцев России в Белгородской области

Русский добровольческий корпус (РДК) 1 июня объявил о второй фазе военной операции в Белгородской области.

Бойцы сообщили, что ведут бои в направлении города Шебекино. В тот же день пропагандисты РФ заявили о военных столкновениях на границе России и Украины, а также "атаки танками" шебекинского МАПП.

Позже в РДК заявили о нанесении удара Градами по зданию МВД в Шебекино. Бойцы Легиона Свободы России (ЛСР), которые также работают на Белгородщине, показали, как уничтожают технику оккупантов РФ.

Также в ЛСР сказали, что российские ополченцы ведут бои в предместье Шебекино – Новой Таволжанке и Титовке.

4 июня Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус заявили, что с боями зашли в пригород Шебекино.

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