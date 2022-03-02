"Это не фейк": жительница Бурятии узнала среди попавших в плен в Украине оккупантов своего сына

В Украине сейчас находятся около 200 пленных российских солдат.
В Улан-Уде мать узнала на видео с пленными российскими военными в Украине своего сына. Она вышла на одиночный пикет против войны.
Женщина стала возле памятника Ленину и развернула плакат со словами "Нет войне". На камеру она подтвердила, что на кадрах действительно ее сын – Сергей Очиров. Об этом написала в Twitter Кира Ярмыш.
По словам женщины, 25-летнего Сергя Очирова в феврале отправили на учения в Беларусь. В последний раз он связывался с семьёй 23 февраля. О том, что его отправляют в Украину, ничего не говорил,
28 февраля Сергей позвонил матери, сказал, что ранен в плечо и находится в госпитале. В этот же день она увидела украинский ролик.
Грузовик, на котором Очиров вез ракеты оккупантам, попал под обстрел.
"Нам сказали ехать вперед. За танками ехали", – сказал пленник.
Видео, которое распространили по бурятским пабликам, многие считали фейком.
"Я хочу, чтобы люди поняли, что это не фейк. Я его мама. Он мне позвонил, я увидела это видео. Мне вчера все начали писать: "А вы докажите, что это не фейк". Но я ничего не хочу доказывать. Я просто вам говорю – это мой сын", – рассказала мать Ирина.
Женщине никто не хочет помочь. После новостей о пленении сына, женщина обратилась за помощью к председателю Бурятии и его заместителю. Они "не знают, что делать". Также та пыталась обратиться в Минобороны РФ, но там "звонок сбрасывали". В конце концов, Ирина написала заявление к Путину, но пока тоже не получила ответа.
Как сообщал Главред, МВД Украины запустило специальный сайт для родственников российских оккупантов - там можно найти информацию о своих пропавших родственниках. Но в РФ этот сайт заблокировали.
На данный момент в Украине - около 200 пленных российских оккупантов.
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