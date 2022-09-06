Еврокомиссия утвердила прекращение визового соглашения с Россией

Виза Шенген, Россия / ua.depositphotos.com

Европейская комиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима для всех граждан РФ. Теперь решение должен утвердить Европейский Совет.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, такие меры необходимо ввести, поскольку Россия не должна иметь права на упрощение визового режима до тех пор, пока она ведет свою агрессивную войну против Украины.

"Это означает, что российские граждане больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом получения визы", - детализируют в ЕК.

Видео дня

В случае утверждения приостановки упрощенного визового режима:

Визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро.

Время обработки документов будет увеличено (стандартный срок, в течение которого консульства должны принять решение по заявлению о выдаче визы, увеличится с 10 до 15 дней. Этот срок может быть продлен максимум до 45 дней).

Будут действовать жесткие правила при выдаче многократных шенгенских виз.

При этом в ведомстве отмечают, что для утверждения приостановки упрощенного визового режима с Россией Европейский Совет должен поддержать соответствующее предложение Еврокомиссии.

Когда вступят визовые ограничения

Новые визовые ограничения должны вступить в силу 12 сентября, сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Стоит заметить, что ЕС согласовал упрощенный визовый режим с Россией еще в 2007 году. 25 февраля 2022 года его действие было приостановлено в отношении российских чиновников.

Сейчас же Евросоюз планирует, чтобы упрощенный визовый режим со страной-агрессором был приостановлен полностью.

Запрет на выдачу виз гражданам РФ на поездки в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа призвал Европу не выдавать визы россиянам для поездок в страны ЕС. По словам гаранта, они не должны отсиживаться в европейских государствах, пока другие борются с российским террором.

"Европа – не тихая гавань, где можно просто пересидеть то время, когда кто-то другой борется против российского террора. Но, к сожалению, многие граждане России именно так воспринимают Европу. Именно для этого им нужны европейские визы. И, к сожалению, ни одно из ваших государств не застраховано от того, что военные преступники, на чьих руках – кровь украинцев, приедут к вам просто как туристы, а однажды получат приказ – и станут отнюдь не туристами", - сказал Зеленский.

Согласно данным американских СМИ, министры иностранных дел стран Евросоюза должны поддержать приостановку упрощенного визового режима с Россией. Решение может ограничить количество виз, которые выдаются российским гражданам для поездок в Европу. Потребуется больше времени и денег на оформление документов.

По информации агентства Bloomberg, такие страны, как Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания и Польша поддерживают полный визовый бан для граждан РФ. Однако Германия и Франция против такой инициативы.

Читайте также: