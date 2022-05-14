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Фейгин назвал условие прекращения войны России против Украины

14 мая 2022, 21:55

У россиян нет много возможностей для наступления, а окружение Путина может и готово на госпереворот.

Сотрудники ФСБ
Война в Украине сразу закончится, если в России произойдет госпереворот / "Прямий"

В России почувствовали, что проиграли очередную фазу войны в Украине, потому и "ответили на звонки" западных стран.

У россиян нет много возможностей для наступления, а окружение Путина может и готово на госпереворот, но никто не решается, рассказал в интервью 24 каналу российский правозащитник Марк Фейгин.

Он также добавил, что окружение Путина – не самые умные люди, поэтому возможно, они и не думали о том, чтобы убрать Путина.

"А поскольку эта тема активно обсуждается повсюду, вероятно, и их это на что-то наталкивает. Вряд ли мы сможем узнать хоть какие-то детали этого сговора, если он – фамилии и должности нам вряд ли будут известны", – говорит Фейгин.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 26 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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