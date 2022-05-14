Рашисты в панике сбежали с поля боя: в ВСУ похвастались трофейным БМП и оружием

ВСУ захватили БМП РФ / 128brigade.com

Бойцы Вооруженных сил Украины захватили новые трофеи. В результате умелых действий было захвачено оружие и документы российских оккупантов.

Об этом идет речь в сообщении 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

"Под напором нашего огня россияне позорно сбежали со своих позиций, бросив практически невредимую новейшую БМП-3 с полным боекомплектом, документы, личные вещи и оружие (гранатометы, мины, огнемет)", - рассказывают украинские военные.

Как они узнали из брошенных оккупантами документов, с поля боя сбежали солдаты РФ из воинской части 43057, базирующейся в Северной Осетии – Алании, город Владикавказ, поселок Спутник.

"Рабочая тетрадь командира отделения Мамаева Р.М." и "Журнал учета боевой подготовки" указывает фамилии командиров и личного состава, начиная от Южного военного округа РФ до мотострелкового батальона воинской части 43057. А "Сопроводительный лист на перевозку материальных ценностей", датированный 21 ноября 2021 года, фиксирует количество боеприпасов БМП-3", - поясняется в сообщении.

В ВСУ добавили, что трофейная боевая машина пехоты своим ходом уже доехала в одно из подразделений 128 бригады и после небольшого "рестайлинга" будет бить врага.

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 26 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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