УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Французский канал TF1 опозорился репортажем с позиций оккупантов РФ

Алексей Тесля
17 июня 2023, 15:45 обновлено 17 июня, 15:53
115
Французские журналисты показали дороги к российским позициям и видео изнутри блиндажей РФ.
Screenshot
Сюжет TF1 с позиций оккупантов РФ / Скриншот

Ведущий французский телеканал TF1 снял сюжет с позиций российских оккупантов в Украине без упоминания об агрессии РФ.

Отметим, что в сюжете показали российских оккупантов на захваченной территории Украины. При этом сюжет продолжительностью менее 3 минут выложили на Youtube-канале 15 июня.

Обратим внимание, что скандальный материал посмотрели более 130 тысяч пользователей.

видео дня

При этом французские журналисты показали дороги к российским позициям, видео изнутри блиндажей, короткие комментарии от российских военных о боеприпасах и дронах, которые они применяют против украинских военных и кадры, как они стреляют из стрелкового оружия.

Добавим, что авторы сюжета не удосужились упомянуть, что РФ является оккупантом. При этом оккупанты РФ довезли французского журналиста до расположения, провели экскурсию по блиндажу, рассказали как готовились к наступлению ВСУ.

Смотрите скандальный сюжет TF1:

Screenshot
Скандальный сюжет TF1 / Скриншот

Напомним, ранее YouTube начал процедуру немедленной блокировки каналов, которые принадлежат государственным медиа России.

"YouTube начинает немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру", — написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем канале в Telegram.

До того YouTube ввел блокировку для аккаунтов, прямо связанных с террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР". Во всех случаях/эпизодах блокировки сказано, что каналы заблокировали "за нарушение правил сообщества".

Больше новостей:

новости Франции война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

На Бахмутском направлении ВСУ освобождают территории: Череватый об затишье у оккупантов

На Бахмутском направлении ВСУ освобождают территории: Череватый об затишье у оккупантов

16:37 Украина
Ждут наступления ВСУ: опубликованы кадры окопов оккупантов РФ на воротах в Крым

Ждут наступления ВСУ: опубликованы кадры окопов оккупантов РФ на воротах в Крым

15:57 Украина
ВСУ на пути к освобождению Крыма: американский генерал раскрыл сценарий

ВСУ на пути к освобождению Крыма: американский генерал раскрыл сценарий

14:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:37

На Бахмутском направлении ВСУ освобождают территории: Череватый об затишье у оккупантов

16:03

Должна знать каждая хозяйка: сколько варить куриные ножки до полной готовности

16:01

Опасаются любых поворотов судьбы: только 3 знака зодиака безумно боятся переменВидео

15:57

Ждут наступления ВСУ: опубликованы кадры окопов оккупантов РФ на воротах в КрымВидео

15:47

Блинкен раскрыл, что Россия не готовится применить ядерное оружие - Bloomberg

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:45

Французский канал TF1 опозорился репортажем с позиций оккупантов РФВидео

15:07

Россия не выстоит в войне против Запада: эксперт раскрыл деталиВидео

14:49

ВСУ на пути к освобождению Крыма: американский генерал раскрыл сценарий

14:27

РосСМИ: Пугачева спряталась за очками после неудачной пластики

Реклама
14:15

Запад ответит Путину войной, если РФ применит ядерку в Балтийском море – МорозовВидео

13:51

Четыре человека погибли на месте: РФ ударила ракетой в автомобиль на Харьковщине

13:34

ВСУ проломили оборону РФ и продвинулись на юге: уничтожены пять рот оккупантовВидео

13:33

"Легко не будет": бывшая Остапчука заговорила про суд и дележку имущества

13:00

Гороскоп на завтра 18 июня 2023: Львам – повышение, Раку - деньгиВидео

12:51

"Пар из головы разрывает крышку": эксперт разнес ахинею Путина о войне в УкраинеВидео

12:47

Подоляк – о ядерных угрозах Лукашенко: он "близнец" Медведева и вещает анекдотыВидео

12:39

"Очень больно": Камалия выдала правду об отношениях с Захуром

12:16

Удар ракетами по Киеву во время визита делегации ЮАР: Минобороны объяснило цель РФ

12:06

Союз Пригожина с Золотовым для свержения Путина: эксперт оценил сценарийВидео

11:46

Запад терпит издевки Кремля, оттягивая крах мирового порядкамнение

Реклама
11:45

Цены на АЗС резко взлетят: названа новая стоимость бензина и дизтоплива

11:13

"Олигархи РФ в диалоге с Западом": элиты могут устроить переворот в России – ТукаВидео

11:00

Знаки зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями: астролог назвал счастливчиковВидео

10:46

Украина берет инициативу и победит в войне, нужны ракеты на 200 км – МинобороныВидео

10:22

"Паркетные генералы предали": эксперт рассказал о новых планах Путина

09:52

В Мелитополе пьяные оккупанты обстреляли ФСБшников и "комендатуру" – СМИ

09:42

Пригожин получил пощечину: Тука рассказал, как у Шойгу возвращали главу ВагнераВидео

09:00

Кремлевские элиты договорились отстранить Путина от власти - Георгий ТукаЭксклюзив

08:58

В РФ группа чиновников требует у Путина "вернуться к общепризнанным границам" – ISW

08:30

ВСУ опережают темпы, понадобится 4 месяца, чтобы летать на F-16 – РезниковВидео

08:20

Что обяжет НАТО надавать по морде российскому насильникумнение

07:32

ВСУ добились успехов при наступлении в Запорожской и Донецкой областях – ISWВидео

07:05

Загадка, которая заставит почесать голову: не все найдут 4 звезды среди стеклянных шаров

06:30

Почему нельзя "відкривати двері" и "закривати очі": Авраменко удивил ответомВидео

06:20

Собирай-ка ты, Володенька, манатки и проваливай из Кремлямнение

05:00

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти цифру 2 за 8 секунд

04:30

Помидоры ошарашат небывалым урожаем: какие листья нельзя удалять у томатов

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 17 июняВидео

03:30

Началась 2-я фаза войны, а в 3-й РФ сбросит ядерный заряд в Балтийское море – МорозовВидео

02:20

Гороскоп на июль 2023 для Тельцов: смена работы, везение и путешествиеВидео

Реклама
01:30

Война России против Украины продлится минимум еще два года - экспертВидео

00:41

Зеленский созвал важный военный кабинет: что обсуждали

16 июня, пятница
23:57

"Это было смешно": Каменских рассказала о сексуальном скандале Потапа

23:49

Сборная Украины разбомбила Северную Македонию: заколотили 3 мяча в одном таймеВидео

23:42

Контрнаступление ВСУ: военные мощно продвинулись вперед и закрепились - МалярВидео

23:09

Что нужно положить в карман 18 июня, чтобы привлечь деньги: приметы и запретыВидео

23:03

Каменских рассказала о проблемах с алкоголем

22:16

Украину накрыла сильная магнитная буря: опасность продлиться несколько днейВидео

21:25

"Давайте заплюем этих говнюков": Полякова предлагает $1000 за плевок в Баскова и ЛепсаВидео

21:23

"Шансов выжить не было": российская ракета едва не убила 13-летнего РоманаФото

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять