Французский канал TF1 опозорился репортажем с позиций оккупантов РФ

Французские журналисты показали дороги к российским позициям и видео изнутри блиндажей РФ.

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Сюжет TF1 с позиций оккупантов РФ / Скриншот

Ведущий французский телеканал TF1 снял сюжет с позиций российских оккупантов в Украине без упоминания об агрессии РФ.

Отметим, что в сюжете показали российских оккупантов на захваченной территории Украины. При этом сюжет продолжительностью менее 3 минут выложили на Youtube-канале 15 июня.

Обратим внимание, что скандальный материал посмотрели более 130 тысяч пользователей.

видео дня

При этом французские журналисты показали дороги к российским позициям, видео изнутри блиндажей, короткие комментарии от российских военных о боеприпасах и дронах, которые они применяют против украинских военных и кадры, как они стреляют из стрелкового оружия.

Добавим, что авторы сюжета не удосужились упомянуть, что РФ является оккупантом. При этом оккупанты РФ довезли французского журналиста до расположения, провели экскурсию по блиндажу, рассказали как готовились к наступлению ВСУ.

Смотрите скандальный сюжет TF1:

Скандальный сюжет TF1 / Скриншот

Напомним, ранее YouTube начал процедуру немедленной блокировки каналов, которые принадлежат государственным медиа России.

"YouTube начинает немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру", — написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем канале в Telegram.

До того YouTube ввел блокировку для аккаунтов, прямо связанных с террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР". Во всех случаях/эпизодах блокировки сказано, что каналы заблокировали "за нарушение правил сообщества".

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