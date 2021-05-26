Гордон сделал прогноз о будущем Лукашенко и указал на опасность для России

Лукашенко может отдать Беларусь России в случае давления со стороны Запада - Гордон / Reuters

Глава Беларуси Александр Лукашенко пойдет на сценарий, при котором отдаст государство России в том случае, если он увидит опасность для своей власти. Тогда российские войска окажутся у границ Украины еще с одной стороны. Процессы в белорусском государстве имеют большое значение для РФ, так как свержение Лукашенко может дать сигнал российскому народу, в чем крайне не заинтересованы в Москве. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон.

"Почему эта тема должна волновать? Потому что у нас 1000 км границы с Беларусью. И нам не безразлично, кто будет с той стороны этой границы. То ли люди Лукашенко, которые подчиняются Путину, то ли россияне. Потому что если сейчас Лукашенко прижмут, ничего другого не останется. Лукашенко окончательно капитулирует перед Путиным и сольется в экстазе Беларуси с Россией", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

По словам журналиста, Лукашенко вряд ли является патриотом Беларуси или отстаивает государственность республики, поэтому при сценарии санкционного давления на его режим, политик вынужден будет отдать страну России.

"Если сложится ситуация, когда будет невмоготу под влиянием санкций, он скажет Путину: бери меня, я – твой. Тогда на границах с Украиной уже будет стоять российская армия еще и с той стороны. Это вообще плохо. Это партия, где нет хороших решений, к сожалению", - полагает Гордон.Читайте такжеСаакашвили сделал прогноз об опасном сценарии для Беларуси и Лукашенко

Также он добавил, что события, связанные с Беларусью, напрямую влияют и на Россию. Москва не заинтересована в том, чтобы российский народ увидел прецедент смены власти в соседнем государстве.

"Эти процессы имеют огромное влияние и на Россию. Если бы у белорусов получилось скинуть Лукашенко, это был бы сигнал России: смотрите, казалось бы, скала – а мы скинули. Россияне подумали бы: может и мы своего так можем скинуть. А так это сигнал – против власти идти нельзя", - подчеркнул Дмитрий Гордон.

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