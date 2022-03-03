Грузия подписала заявку о вступлении ЕС следом за Украиной

Грузия подписала заявку про вступление в ЕС / t.me/ekho_kavkaza

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 3 марта, подписал заявку на вступление в Евросоюз вслед за Украиной.

Об это сообщает Interfax.ru.

"Сегодня исторический день для нашей страны. Грузия близка к Евросоюзу как никогда ранее. С 2014 года, когда мы подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом, мы последовательно выполняем взятые обязательства, достигая прогресса в сближении с Евросоюзом в правовых, экономических и политических сферах", - заявил Гарибашвили.

Также премьер-министр подчеркнул, что Грузия таким образом надеется стать "полноценным членом европейской семьи".

"Уверен, что путь интеграции в ЕС мы пройдем вместе с нашими абхазскими и осетинскими соотечественниками и вместе с ними построим единое, европейское, сильное государство", – заявил Гарибашвили.

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Заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года. Сейчас она находится на рассмотрении. Украину ожидает присвоение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

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