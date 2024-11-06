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Харрис и Байден готовят заявление и звонок Трампу: СМИ узнали подробности

Андрей Ганчук
6 ноября 2024, 17:39обновлено 6 ноября, 18:19
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Демократы готовятся признать поражение на выборах президента США.
Камала Харрис, Дональд Трамп
Харрис в ближайшее время позвонит Трампу / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris ​

Ключевые тезисы материала:

  • Байден и Харрис готовят заявления по итогам выборов
  • Байден и Харрис позвонят Трампу
  • Выступление Харрис ожидается в 01:00 по Киеву

Кандидат в президенты США Камала Харрис в среду, 6 ноября, выступит с обращением к нации и своим сторонникам. Также она намерена позвонить республиканцу Дональду Трампу, который побеждает на выборах главы государства. Свое обращение и звонок Трампа готовит и действующий президент Джо Байден. Выступление Харрис ожидается в 01:00 по Киеву.

Как сообщает NBC News со ссылкой на трех помощников Харрис, ранее она планировала произнести победную речь на территории Университета Говарда, но после поражения от Трампа она собирается выступить в другом месте.

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Харрис и Байден позвонят Трампу

Также известно, что чуть позже в среду Харрис позвонит Трампу и признает поражение.

Кроме того, Трампу позвонит и Байден. Он тоже собирается выступить с заявлением по выборам.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Трамп с отрывом побеждает на выборах президента США / Инфографика: Главред

Как выбирают президента США

Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков.

В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков.

Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

Харрис в 01:00 по Киеву выступит и признает поражение – Reuters

Вице-президент Камала Харрис выступит с речью в 18:00 по Восточному часовому поясу – в 01:00 по Киеву – в которой признает поражение на президентских выборах и победу Дональда Трампа. Такую информацию получили журналисты Reuters от двух своих источников.

Выступление Харрис планировалось раньше

Ранее сопредседатель кампании демократов Седрик Ричмонд заявил, что Харрис не будет выступать с обращением к своим сторонникам в связи с завершением голосования, и обратится к ним только 7 ноября. Демократы намерены были ожидать окончательного подсчета голосов.

Трамп побеждает на выборах США – что об этом известно:

Как ранее сообщал Главред, кандидат-республиканец Дональд Трамп фактически победил на выборах президента США.

Он набрал 277 голосов выборщиков, тогда как для победы нужно было получить 270 голосов. У Харрис лишь 226 голосов.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с победой. В Украине надеются на решительные действия новой администрации и укрепление стратегического партнерства Киева и Вашингтона.

В России уже разразились "условием" Трампу: МИД РФ опубликовало заявление о том, что Москва, мол, будет работать с Вашингтоном, исходя из своих "стратегических интересов", которые базируются на войне против Украины.

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