Трамп побеждает на выборах: в CNN узнали, что будут делать у Харрис

Обращения Харрис к своим сторонникам по случаю завершения голосования пока не будет.

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Харрис обратится к своим сторонникам 7 ноября - СМИ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

Что узнали в CNN о позиции Харрис:

Харрис выступит только 7 ноября

Демократы ждут подсчета голосов со всей страны

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис не будет выступать с обращением к сторонникам по случаю завершения голосования и обратится к ним лишь 7 ноября. Демократы ожидают окончательного подсчета голосов, которые будут поступать со всей страны.

Как сообщает CNN, Харрис пока не будет делать заявлений, поскольку демократы ожидают завершения подсчета голосов.

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"У нас все еще есть голоса, которые нужно подсчитать. У нас все еще есть штаты, которые еще не были названы", - отметил демократ Седрик Рич*онд.

Также он добавил, что Демократическая партия намерена продолжать свою борьбу, "чтобы убедиться, что каждый голос будет учтен и услышан".

Харрис проигрывает Трампу борьбу за президентское кресло в США / Инфографика: Главред

Как выбирают президента США Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков. Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

Трамп побеждает на выборах в США – главные новости:

Как ранее сообщал Главред, кандидат-республиканец Дональд Трамп побеждает на выборах в США, сообщила 6 ноября американская пресса. Он набирает 277 голосов выборщиков, а для победы нужно 270. Демократ Камала Харрис набирает 226 голосов.

Трамп уже объявил себя победителем президентской гонки в США. В ходе выступления он пообещал "вылечить" американское государство и прекратить войны.

Кроме того, в США прошли выборы и в Сенат и Палату представителей. Республиканцы получили большинство в верхней палате Конгресса, и, скорее всего, будут ее контролировать. Над Палатой представителей полного контроля не получили ни республиканцы, ни демократы.

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