"Хотите жить безопасно – приезжайте": Лукашенко разразился резким ультиматумом в адрес Запада

Лукашенко заявил, что Беларусь "не станет на колени" перед Западом / Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не намерен восстанавливать работу с Западом из-за санкций в отношении Минска. Причем государство не собирается решать вопрос с миграционным кризисом. Лукашенко готов вести переговоры только в условиях снятия ограничений.

"Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - цитирует политика Белта.

Кроме того, он также сказал, что санкции в отношении Беларуси лишены смысла, так как Минск, дескать, не интересует вопрос новых ограничений против государства.

Читайте такжеРоссия поглощает Беларусь: Лукашенко заявил о "прорыве" по Союзному государству с Москвой"Хотите помощи - ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми", - сказал Лукашенко, подчеркнув, что миграционный кризис является проблемой Запада, а не белорусского государства.

Миграционный кризис в Европе

Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – а также Польша в конце августа выступили с обвинениями в адрес Беларуси в использовании нелегальной миграции в качестве оружия в гибридной войне против Евросоюза. Лидеры правительств вышеуказанных стран призвали ООН принять меры в отношении белорусских властей, которые, по их мнению, поощряют нелегальную миграцию.

В Литве решили построить стену на границе с Беларусью по причине наплыва нелегальных мигрантов. Чтобы сдержать поток беженцев, Вильнюс усилил присутствие войск на рубежах с республикой. Государство рассматривает проблему миграции в качестве гибридной агрессии со стороны Минска.