УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Известный миллиардер Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе

7 марта 2021, 21:37

Один из самых богатых французов Оливье Дассо погиб в результате крушения вертолета.

Оливье Дассо
Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе / Reuters

7 марта французский политик-миллиардер Оливье Дассо погиб в результате крушения вертолета.

Как сообщают СМИ, со ссылкой на источники в парламенте и правоохранительных органах вертолет, совершавший частный полет, упал в департаменте Кальвадос, расположенном на северо-западе страны.

Издание Le Parisien сообщает, что при крушении вертолета также погиб пилот. О причинах катастрофы пока не сообщается.

Информацию о его гибели подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Оливье Дассо любил Францию. Промышленный магнат, депутат, выборный чиновник, офицер военно-воздушных сил в запасе: в течение своей жизни он никогда не переставал служить нашей стране. Его внезапная смерть — большая потеря. Мои мысли с его семьей и близкими", — написал Макрон в Twitter.

Оливье Дассо – депутат Национального собрания Франции, член партии "Республиканцы". Выходец из известной династии крупных промышленников Дассо.

По данным журнала Forbes, состояние 69-летнего Дассо оценивается в пять миллиардов евро. Дассо вместе со своими двумя братьями и сестрой занимали 361-е место в списке самых богатых людей в мире.

Занимал должность президента по стратегическому развитию семейного авиа- и технического конгломерата Dassault Groupe.

Также семье Дассо принадлежат газета Le Figaro, винодельни и частная авиакомпания.

Оливье Дассо с 2002 года был депутатом от правоцентристской партии Республиканцы. Из-за своей политической карьеры ушел с поста в совете директоров в Dassault Group, чтобы избежать конфликта интересов.

Авиакатастрофа - о чем ранее сообщал Главред:

  • Под Борисполем разбился вертолет во время посадки. По предварительной информации, пилот неудачно совершил посадку.
  • В России 7 ноября разбился известный телеведущий. Самолет разбился из-за неисправности двигателя.
  • 9 января в Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. Диспетчеры потеряли связь с самолетом после того, как лайнер вылетел из Джакарты. Это первая крупная авиакатастрофа 2021 года.

происшествие вежливые люди
Сейчас вы просматриваете новость «Известный миллиардер Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Лукашенко сделал заявление по Украине и предупредил об "опасности"Лукашенко сделал заявление по Украине и предупредил об "опасности" В России отреагировали на жесткое заявление Кравчука по ДонбассуВ России отреагировали на жесткое заявление Кравчука по Донбассу У Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение УкраинеУ Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение Украине Минобороны ФРГ оценило военную мощь России и назвало ее "мишень"Минобороны ФРГ оценило военную мощь России и назвало ее "мишень" ФРГ оставляет роспропагандистов без денежных счетов, Москва разразилась угрозамиФРГ оставляет роспропагандистов без денежных счетов, Москва разразилась угрозами
Следующий материал

Последние новости

21:37
Известный миллиардер Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе
21:29
Комаровский сообщил, заразен ли человек с антителами от коронавируса
21:05
Голос країни 11 сезон: как прошел 6 выпуск 07-03-2021: последний кастинг Видео
21:02
Карантин на Закарпатье: выяснилось, для кого организуют спецперевозки Видео
20:59
Авторы Hogwarts Legacy поделились подробностями игры по Гарри Поттеру Видео
Реклама
20:57
В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украину придет настоящая весна Видео
20:28
В столице приспустили главный флаг Украины
20:26
Новолуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятия Видео
20:20
Готовимся к Масленице 2021: три самых простых и вкусных рецепта блинов Видео
20:14
Окрашивание волос, которое отчаянно старит лицо Видео
20:04
Авторы Ghost of Tsushima станут амбассадорами настоящего острова Цусимы Видео
20:03
В Минздраве пояснили, можно ли колоть AstraZeneca пожилым людям Видео
20:01
Эксперт рассказал о планах России по эскалации на Донбассе Видео
19:29
Стало известно, сколько лет светит за убийство полицейской в Киеве Видео
19:24
Facebook ударила по фейкам пропагандистов РФ, Москва ответила
19:22
Инфекционист назвал причины появления новой волны COVID-19 в Украине
18:55
В Fortnite прибыл ещё один супергерой вселенной Marvel Видео
18:33
Врач указал на распространенные последствия коронавируса Видео
18:32
В Украине зафиксировали резкий скачок заболеваемости опасной инфекцией Видео
18:10
Вода просто уходит: обнародована карта вододефицита Крыма Видео
Реклама
17:56
Создатель The Last of Us 2 объяснил скандальную сцену с клюшкой Видео
17:54
Шмыгаль анонсировал годовой тариф на газ для населения с 1 апреля Видео
17:43
В МВД назвали главную версию убийства сотрудницы киберполиции в Киеве Видео
17:30
Историк пояснил, будет ли Путин ввязываться в войну с Евросоюзом Видео
17:29
Рубан предупредил о новых ограничениях в Киеве из-за усиления карантина Видео
17:06
Украинцев предупредили о росте цен на жизненно важные товары Видео
16:58
Мультиплеер Watch Dogs: Legion на ПК придется подождать Видео
16:23
Синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине Видео
16:21
Динамо Минай 3:0 – команда Луческу не дала Шахтеру сократить отрыв Видео
16:18
Blizzard поделилась подробностями о ремастере культовой игры Diablo II Видео
16:17
Стала известна возможная причина убийства полицейской в Киеве
16:10
Белым по черному: самый красивый и модный черный маникюр на весну Фото
15:56
В Госдуме пригрозили "защищать" оккупированный Донбасс от ВСУ Видео
15:41
Австрия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca Видео
15:30
GSC Game World продолжает подогревать интерес к S.T.A.L.K.E.R. 2 Видео
15:22
Убийство полицейской в Киеве: задержана подозреваемая
15:20
Генерал оценил угрозу войны с РФ и назвал опасное направление Видео
15:01
Советник мэра оскандалился из-за характеристики жителей Херсона
14:44
EA Motive взялась за известный бренд издателя – возможно, за Dead Space Видео
14:42
Тихановский пожаловался на "зло" из РФ и сказал, чей Крым Видео
Реклама
14:17
В Киеве убита "шишка" из киберполиции – журналист
13:56
Советник Ермака объяснил отказ извиняться за скандальные слова о МВФ Видео
13:35
В возрасте 60 лет скончался легендарный репакер xatab
13:34
Минобороны ФРГ оценило военную мощь России и назвало ее "мишень" Видео
13:30
Всплыли скандальные детали о владельце разбившегося в Польше автобуса Видео
12:57
Врач объяснила, какой кофе опасен для здоровья Видео
12:44
Украинцев предупредили о резком похолодании и морозах до -14 градусов Видео
12:31
Стало известно, где в Украине переполнены коронавирусные больницы Видео
12:30
В DIRT 5 и NBA 2K21 проходят бесплатные выходные в Steam Видео
11:57
Укрзализныця пошла на жесткие меры из-за "красной" зоны карантина Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять