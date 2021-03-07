Известный миллиардер Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе

Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе / Reuters

7 марта французский политик-миллиардер Оливье Дассо погиб в результате крушения вертолета.

Как сообщают СМИ, со ссылкой на источники в парламенте и правоохранительных органах вертолет, совершавший частный полет, упал в департаменте Кальвадос, расположенном на северо-западе страны.

Издание Le Parisien сообщает, что при крушении вертолета также погиб пилот. О причинах катастрофы пока не сообщается.

Информацию о его гибели подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Оливье Дассо любил Францию. Промышленный магнат, депутат, выборный чиновник, офицер военно-воздушных сил в запасе: в течение своей жизни он никогда не переставал служить нашей стране. Его внезапная смерть — большая потеря. Мои мысли с его семьей и близкими", — написал Макрон в Twitter.

Оливье Дассо – депутат Национального собрания Франции, член партии "Республиканцы". Выходец из известной династии крупных промышленников Дассо.

По данным журнала Forbes, состояние 69-летнего Дассо оценивается в пять миллиардов евро. Дассо вместе со своими двумя братьями и сестрой занимали 361-е место в списке самых богатых людей в мире.

Занимал должность президента по стратегическому развитию семейного авиа- и технического конгломерата Dassault Groupe.

Также семье Дассо принадлежат газета Le Figaro, винодельни и частная авиакомпания.

Оливье Дассо с 2002 года был депутатом от правоцентристской партии Республиканцы. Из-за своей политической карьеры ушел с поста в совете директоров в Dassault Group, чтобы избежать конфликта интересов.

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