Известный миллиардер Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе

Один из самых богатых французов Оливье Дассо погиб в результате крушения вертолета.
7 марта французский политик-миллиардер Оливье Дассо погиб в результате крушения вертолета.
Как сообщают СМИ, со ссылкой на источники в парламенте и правоохранительных органах вертолет, совершавший частный полет, упал в департаменте Кальвадос, расположенном на северо-западе страны.
Издание Le Parisien сообщает, что при крушении вертолета также погиб пилот. О причинах катастрофы пока не сообщается.
Информацию о его гибели подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Оливье Дассо любил Францию. Промышленный магнат, депутат, выборный чиновник, офицер военно-воздушных сил в запасе: в течение своей жизни он никогда не переставал служить нашей стране. Его внезапная смерть — большая потеря. Мои мысли с его семьей и близкими", — написал Макрон в Twitter.
Оливье Дассо – депутат Национального собрания Франции, член партии "Республиканцы". Выходец из известной династии крупных промышленников Дассо.
По данным журнала Forbes, состояние 69-летнего Дассо оценивается в пять миллиардов евро. Дассо вместе со своими двумя братьями и сестрой занимали 361-е место в списке самых богатых людей в мире.
Занимал должность президента по стратегическому развитию семейного авиа- и технического конгломерата Dassault Groupe.
Также семье Дассо принадлежат газета Le Figaro, винодельни и частная авиакомпания.
Оливье Дассо с 2002 года был депутатом от правоцентристской партии Республиканцы. Из-за своей политической карьеры ушел с поста в совете директоров в Dassault Group, чтобы избежать конфликта интересов.
Авиакатастрофа - о чем ранее сообщал Главред:
- Под Борисполем разбился вертолет во время посадки. По предварительной информации, пилот неудачно совершил посадку.
- В России 7 ноября разбился известный телеведущий. Самолет разбился из-за неисправности двигателя.
- 9 января в Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. Диспетчеры потеряли связь с самолетом после того, как лайнер вылетел из Джакарты. Это первая крупная авиакатастрофа 2021 года.