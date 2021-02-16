На американском острове разбился таинственный вертолет, четыре жертвы

На американской территории разбился вертолет, есть жертвы / Reuters

На территории Виргинских островов Соединенных Штатов упал вертолет, погибли четыре человека, имена жертв не разглашают, пока не будут уведомлены ближайшие родственники.

Вертолет потерпел крушение в западной части острова Сент-Томас, пишет ABC News с сылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Виргинских островов.

Спасатели узнали об аварии в 23:14 по киевскому времени. В агентстве не уточнили, какой вертолет разбился, и кому он принадлежит.

"Личности жертв и причины крушения на данный момент не разглашаются… Расследование причин авиакатастрофы продолжается", – отмечается в материале.

Напомним, в конце января 2020 года в американском штате Калифорния в горах рухнул вертолет, на борту которого находились легендарный баскетболист – 41-летний Коби Брайант, и его дочь 13-летняя Джанна Мария. В результате крушения вертолета баскетболист и его дочь погибли.

Национальный совет по безопасности на транспорте США назвал причину трагедии – ошибка пилота.