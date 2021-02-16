На американском острове разбился таинственный вертолет, четыре жертвы

Крушение вертолета произошло на территории острова Сент-Томас.
На территории Виргинских островов Соединенных Штатов упал вертолет, погибли четыре человека, имена жертв не разглашают, пока не будут уведомлены ближайшие родственники.
Вертолет потерпел крушение в западной части острова Сент-Томас, пишет ABC News с сылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Виргинских островов.
Спасатели узнали об аварии в 23:14 по киевскому времени. В агентстве не уточнили, какой вертолет разбился, и кому он принадлежит.
"Личности жертв и причины крушения на данный момент не разглашаются… Расследование причин авиакатастрофы продолжается", – отмечается в материале.
Напомним, в конце января 2020 года в американском штате Калифорния в горах рухнул вертолет, на борту которого находились легендарный баскетболист – 41-летний Коби Брайант, и его дочь 13-летняя Джанна Мария. В результате крушения вертолета баскетболист и его дочь погибли.
Национальный совет по безопасности на транспорте США назвал причину трагедии – ошибка пилота.
- Справка. Американские Виргинские острова – это группа островов в Карибском море, площадь которых составляет 346,36 квадратных километра, а население по состоянию на 2010 год насчитывалось 106 405 человек, пишет Википедия.
- В составе островов три – самые крупные: Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Крус.