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На американском острове разбился таинственный вертолет, четыре жертвы

16 февраля 2021, 08:04
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Крушение вертолета произошло на территории острова Сент-Томас.

На американской территории потерпел крушение вертолет, есть жертвы
На американской территории разбился вертолет, есть жертвы / Reuters

На территории Виргинских островов Соединенных Штатов упал вертолет, погибли четыре человека, имена жертв не разглашают, пока не будут уведомлены ближайшие родственники.

Вертолет потерпел крушение в западной части острова Сент-Томас, пишет ABC News с сылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Виргинских островов.

Спасатели узнали об аварии в 23:14 по киевскому времени. В агентстве не уточнили, какой вертолет разбился, и кому он принадлежит.

"Личности жертв и причины крушения на данный момент не разглашаются… Расследование причин авиакатастрофы продолжается", – отмечается в материале.

Напомним, в конце января 2020 года в американском штате Калифорния в горах рухнул вертолет, на борту которого находились легендарный баскетболист – 41-летний Коби Брайант, и его дочь 13-летняя Джанна Мария. В результате крушения вертолета баскетболист и его дочь погибли.

Национальный совет по безопасности на транспорте США назвал причину трагедии – ошибка пилота.

  • Справка. Американские Виргинские острова – это группа островов в Карибском море, площадь которых составляет 346,36 квадратных километра, а население по состоянию на 2010 год насчитывалось 106 405 человек, пишет Википедия.
  • В составе островов три – самые крупные: Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Крус.
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