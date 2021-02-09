Гибель Коби Брайанта: выяснилось, почему разбился легендарный баскетболист

Национальный совет по безопасности на транспорте США опубликовал результаты расследования крушения вертолета, на котором погиб легендарный спортсмен.
Выяснилась причина жуткой авиакатастрофы, в которой погиб известный баскетболист Коби Брайанта.
Сегодня Национальный совет по безопасности на транспорте США опубликовал результаты расследования крушения вертолета, на котором 26 января 2020 разбился Брайант, его 13-летняя дочь и еще 6 человек.
В заключении Нацсовета говорится о том, что пилот, Ара Зобаян, не выполнил инструкции, когда вертолет попал в густой туман. Сделал противоположное, собственно, от того, что предписывала инструкция.
Коби Брайант погиб - о чем ранее писал Главред:
- Вечером 26 января 2020 года стало известно, что легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авикатастрофе. Местные власти подтвердили гибель 41-летнего спортсмена. По данным СМИ, вместе с баскетболистом в самолете находилась его дочь 13-летняя Джанна Мария.
- Коби Брайант выступал на профессиональном уровне с 1996 по 2016 годы и стал настоящей легендой Лос-Анджелес Лейкерс и НБА. Он 5 раз становился чемпионом самой популярной баскетбольной лиги. Также дважды выигрывал золотую медаль Олимпийских игр в 2008 и 2012 годах в составе сборной США.
Автор: Екатерина Трохимчук