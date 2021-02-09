Гибель Коби Брайанта: выяснилось, почему разбился легендарный баскетболист

Выяснились причина авиакатстрофы / CBS Sports

Выяснилась причина жуткой авиакатастрофы, в которой погиб известный баскетболист Коби Брайанта.

Сегодня Национальный совет по безопасности на транспорте США опубликовал результаты расследования крушения вертолета, на котором 26 января 2020 разбился Брайант, его 13-летняя дочь и еще 6 человек.

В заключении Нацсовета говорится о том, что пилот, Ара Зобаян, не выполнил инструкции, когда вертолет попал в густой туман. Сделал противоположное, собственно, от того, что предписывала инструкция.

Коби Брайант погиб - о чем ранее писал Главред: