Вместе в Коби Брайантом в самолете находилась его дочь - СМИ

Дочь баскетболиста была с ним в самолете / Reuters

Местные СМИ шокировали информацией о том, что вместе с баскетболистом Коби Брайантом в самолете находилась его дочь 13-летняя Джанна Мария.

Напомним, вечером 26 января стало известно, что легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авикатастрофе.

Брайант находился в самолете вместе с дочерью / Twitter

41-летняя легенда баскетбола находился на борту вертолета, который потерпел крушение в Калифорнии.

Вертолёт с Брайантом упал в горах, на месте работают экстренные службы.

TMZ Sports сообщает, что Коби Брайант разбился вместе с еще четырьмя людьми в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

По данным офиса шерифа, всего погибли пять человек. Причина аварии выясняется.

В сети появилось первое видео с места трагедии.

Позже местные власти подтвердили гибель баскетболиста.

Коби Брайант - легенда баскетбола, пятикратный чемпион НБА, автор многочисленных баскетбольных рекордов. Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".